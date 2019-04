Fincantieri: barbagallo, ‘conservare e valorizzare le eccellenze del paese’

Venezia, 3 apr. (AdnKronos) – Oltre 400 lavoratori hanno partecipato all’assemblea che si e svolta, questa mattina, a Venezia, nello stabilimento Fincantieri di Marghera. Presenti, tra gli altri, Il Segretario della Uil Veneto, Gerardo Colamarco, il responsabile per il settore della Uilm nazionale, Michele Paliani, e il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. ‘? stato un confronto molto interessante – ha detto Barbagallo – che ha dato continuita all’impegno assunto con la piattaforma unitaria di Cgil, Cisl, Uil e alla grande manifestazione dello scorso 9 febbraio”.

“Abbiamo discusso con i lavoratori sia sui temi dell’attualita economica e sindacale sia sulle questioni che riguardano la vita dello stabilimento. Si tratta di un’eccellenza del nostro Paese che dobbiamo sapere conservare e valorizzare: c’e know how, ci sono commesse, non possiamo arretrare. Ecco perche dobbiamo puntare sull’integrativo, sia per redistribuire la ricchezza che si produce sia per cercare di affrontare la questione delle ditte che lavorano in appalto”, ha sottolineato.

(Adnkronos)