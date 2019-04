Fincantieri: barbagallo, ‘conservare e valorizzare le eccellenze del paese’ (2)

(AdnKronos) – “Su quest’ultimo aspetto – ha proseguito Barbagallo – si potrebbe puntare alla definizione di un contratto di cantiere o, quantomeno, alla determinazione di condizioni omogenee per tutti coloro che operano in quell’area. L’altro punto delicato anche per i lavoratori di Fincantieri, cosi come per la maggior parte dei lavoratori italiani, e quello delle pensioni. Quota 100 e un primo passo, ma non risolve tutti i problemi”.

“Questa e una realta dove ci sono molti lavori gravosi o usuranti e per loro diventa essenziale che la Commissione tecnico scientifica, istituita con l’accordo sottoscritto con il precedente Governo, possa procedere – ha concluso Barbagallo – per allargare la platea dei soggetti interessati ad anticipare l’uscita verso il pensionamento ‘.

(Adnkronos)