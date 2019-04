Fare rete per educare 2019

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 02/04/2019 – 03/04/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 21:00

Luogo

Auditorium \\\\\\\”G. Santini\\\\\\\” Noventa Padovana

Nome dell’Associazione: Comune di Noventa Padovana

Recapito telefonico per l’evento: 3291734079

Email: [email protected]

Sito web: https://www.facebook.com/groups/2204139763139961/?ref=bookmarks

Tipologia:

Il tradizionale ciclo di serate all’Auditorium “G. Santini”, promosso dall’Assessorato alle Politiche scolastiche di Noventa Padovana, riprenderà venerdì 15 marzo alle ore 21:00 con l’incontro “Litigare con stile: l’abilità di trarre il meglio dai conflitti in famiglia” a cura delle psicologhe Eleonora Benetazzo e Donatella Lanzafame. In totale sono previsti 8 incontri, realizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Santini” e con numerose associazioni del territorio, tra cui figurano Associazione Genitori Ic Santini, Villaggio Sant’Antonio, Noventa Baskin, Progetto Insieme, Associazione Incore, Casf Padova Ovest “Famiglie al centro : la forza delle reti”.

In particolare i genitori e la Scuola di Noventa sono stati invitati ad esprimere le loro preferenze all’interno di una rosa di tematiche che sono tradizionalmente attinenti a “Fare rete”: genitorialità, educazione, didattica inclusiva, stili di vita sani, uso dei social network e sviluppo evolutivo. Dallo scambio di proposte con l’Amministrazione è nato il calendario che si pubblica a seguito.

(CSV di Padova)