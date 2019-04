Este: INCENTIVI per acquisto di auto, cicli e motocicli elettrici/ibridi

INCENTIVI per acquisto di auto, cicli e motocicli elettrici/ibridi

Dettagli Categoria: News Ambiente, Agenda 21 ed Energia Pubblicato Mercoledì, 03 Aprile 2019 00:00

Quest’anno l’Amministrazione ha confermato e potenziato l’iniziativa a favore della mobilità sostenibile, approvando l’erogazione di un contributo per l’acquisto di auto elettriche o ibride, cicli e motocicli elettrici per i residenti di Este, con aumento del contributo in caso di contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro0 o Euro1 o Euro 2 o Euro 3, fino ad esaurimento risorse, non solo per l’anno in corso, ma anche per i successivi 2020 e 2021.

Per accedere al disciplinare che regolamenta l’erogazione del contributo, cliccare qui .

Per scaricare il modulo di domanda contributo, cliccare qui.