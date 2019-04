Doninelli e Sgardoli vincono Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Bologna, 3 apr. – (AdnKronos) – Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Giunto alla quarta edizione, il premio e’ promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Mibac nato nel 2007 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, il maggior evento fieristico di settore a livello internazionale, in collaborazione con Bper Banca. La cerimonia di proclamazione si e’ svolta oggi pomeriggio alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, al Caffe’ degli Illustratori.

Luca Doninelli con “Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni” (Bompiani) per la categoria +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, con 16 voti (su 40 espressi) e Guido Sgardoli con “The Stone. La settima pietra” (Piemme) per la categoria +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni, con 150 voti (su 474), sono stati i libri piu’ votati da una giuria composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni di eta’.

Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro finalista “Come ho scritto un libro per caso” di Annet Huizing (La Nuova Frontiera Junior), scelta dal Comitato scientifico del premio, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare Marco Polo, Rosa’), Martino Negri (Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion, Granarolo).

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo e culturale, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge, nell’assegnazione del riconoscimento, gli studenti provenienti da 110 scuole e biblioteche in Italia e all’estero. Tutte le votazioni sono avvenute elettronicamente attraverso il sito del Premio Strega: per la categoria +6 sono state le maestre, una per classe, a esprimere le preferenze dei loro giovanissimi lettori, mentre per quella +11 hanno votato singolarmente i ragazzi.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla scrittrice e giornalista di Radio 3 Loredana Lipperini, sono intervenuti, con Giovanni Solimine, Gianpiero Calzolari (presidente BolognaFiere), Marilena Pillati (vice sindaco Comune di Bologna), Giuseppe D’Avino (presidente Strega Alberti Benevento), Romano Montroni (presidente Centro per il libro e la lettura), Gian Enrico Venturini (vice direttore Generale Bper Banca).

