Da Ucina una ricerca su fiere e Made in Italy

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Le fiere come strumento di internazionalizzazione del Made in Italy”. E’ il titolo della ricerca realizzata da Deloitte per La Fondazione Costruiamo Il Futuro, con il supporto di Ucina Confindustria Nautica, FederlegnoArredo e ANCMA Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, presentata venerdi’ scorso presso la Deloitte GreenHouse di Milano.

La ricerca, presentata dall’Onorevole Maurizio Lupi e da Antonio Cattaneo -partner Deloitte e Ernesto Lanzillo, Partner DCM Deloitte Private Leader, si e’ concentrata su alcuni dei settori piu’ rappresentativi del bello e ben fatto italiano (BBF), quali l’arredo design, il ciclo e motociclo, le macchine utensili e la nautica, settori che nell’ultimo triennio hanno registrato una crescita significativa di valore nella produzione, nell’export e nel numero degli addetti mostrando come l’internazionalizzazione, attraverso le fiere, sia un fattore di crescita e sviluppo della competitivita’ delle imprese.

‘La ricerca auspica, attraverso anche un raffronto con le altre manifestazioni di settore a livello globale, che le fiere del Made in Italy tornino a fare sistema e valorizzare le eccellenze del territorio – , ha detto Lupi. ‘Lo strumento della fiera, e la sua internazionalizzazione, e’ diventato strumento primario per la crescita delle aziende. Il Salone Nautico a Genova, ne e’ un grande esempio perche’, attraverso l’internazionalizzazione, e’ cresciuto ed e’ riuscito a far fiorire nuovamente l’eccellenza della nautica da diporto italiana. La richiesta che viene rivolta al Governo e’ quindi quella di favorire il processo di sviluppo delle aziende, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta alle Pmi italiane per la partecipazione alle fiere internazionali di settore – .

‘Grazie anche al Piano Straordinario per il Made in Italy sviluppato dal Ministero dello Sviluppo Economico e reso operativo da ICE Agenzia– ha dichiarato la presidente di Ucina Carla Demaria –, le nostre imprese riescono a essere competitive all’estero partecipando alle piu’ importanti rassegne internazionali tramite le collettive di aziende italiane organizzate da UCINA Confindustria Nautica e le attivita’ di incoming in occasione del Salone Nautico. In ragione di cio’, il Piano Made in Italy da piano straordinario dovrebbe trasformarsi in uno strumento strutturato a sostegno dell’attivita’ di internazionalizzazione delle aziende e delle manifestazioni di settore”.

“Le fiere – ha sottolineato Demaria – rimangono strumento strategico per la crescita delle aziende, pur in presenza di profondi cambiamenti dei modelli di sviluppo di business. Per questo motivo, e’ importante evitare la frammentazione delle risorse pubbliche concentrandole nelle manifestazioni di riferimento di settore individuate attraverso precisi criteri di rappresentativita’ ‘.

La conferma arriva dalla 59 edizione del Salone Nautico, a Genova dal 19 al 24 settembre, che nei primi 10 giorni di apertura iscrizioni, registra gia’ una redemption del +31% superiore rispetto al 2018. Anche le richieste di nuove partecipazioni sono aumentate del +12%, per la maggior parte provenienti dall’estero, in particolare UK, Germania e Polonia.

(Adnkronos)