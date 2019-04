Vino: il prosecco di conegliano valdobbiadene dice ‘no’ a uso glifosato

Treviso, 2 apr. (AdnKronos) – Il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene dice ‘no’ all’uso del glifosato. ? stata presentata oggi a Treviso la nona edizione del Protocollo Viticolo, il documento che propone e promuove un sistema virtuoso di difesa integrata della vite e che e giunto al suo traguardo piu rilevante: quest’anno, infatti, e l’anno della messa in atto del divieto di uso del glifosato, sebbene le normative italiane ed europee ne consentano ancora l’impiego.

Il Conegliano Valdobbiadene e la piu estesa zona in Europa che ha vietato l’uso della sostanza chimica piu discussa degli ultimi anni, che continua ad essere utilizzata in moltissime aree agricole italiane ed europee. Si tratta del risultato di un lungo e preciso lavoro sinergico e di grande cooperazione tra amministrazioni locali dei 15 Comuni della Denominazione e il Consorzio di Tutela.

Come di consueto la presentazione del Protocollo e anche l’occasione per il Consorzio di Tutela di fare un punto sui risultati raggiunti, ma anche di volgere lo sguardo al futuro e di interrogarsi sulle prossime attivita. ‘Questa edizione del Protocollo Viticolo riveste per noi una grande importanza- afferma Innocente Nardi, Presidente del Consorzio di Tutela – Innanzitutto perche il divieto dell’uso del glifosato rende sempre piu necessarie le nostre indicazioni alle aziende circa la gestione alternativa del vigneto, come ad esempio lo sfalcio meccanico. Ma soprattutto consideriamo il no al glifosato, imposto dalle amministrazioni della Denominazione, un traguardo raggiunto grazie al dialogo costante tra il Consorzio e queste ultime”.

(Adnkronos)