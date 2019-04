Vino: il prosecco di conegliano valdobbiadene dice ‘no’ a uso glifosato (2)

(AdnKronos) – “Il nostro territorio e un laboratorio della sostenibilita ambientale unico in Italia per la sua capacita d’inclusione dei soggetti coinvolti. Un’ulteriore evidenza di questa sinergia e l’adozione progressiva da parte di tutti i Comuni della Denominazione delle indicazioni del Protocollo Viticolo del Consorzio per redigere i singoli regolamenti rurali comunali ‘, sottolinea.

Il Protocollo Viticolo dalla sua nascita nel 2011 e gradualmente diventato un punto di riferimento sempre piu rilevante per i soci ed e il perno dell’attivita di sostenibilita del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco. I risultati raggiunti grazie alla sua diffusione spronano a fare ulteriori passi avanti sul fronte della sostenibilita.

