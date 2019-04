Vinitaly: verona, in centro citta quattro giorni di ospiti internazionali (2)

(AdnKronos) – ‘Due location, in fiera il business legato al mondo del vino e dell’enologia, e in citta il divertimento, la festa – ha detto il sindaco Sboarina -. Ho sempre sperato che il Vinitaly uscisse dalle mura fieristiche e fosse un evento in grado di coinvolgere tutta la citta. Al centro ovviamente il vino, uno dei prodotti principali della nostra economia e della tradizione agricola veronese, che ha saputo reggere anche nei momenti di grande crisi economica. Oggi non solo siamo riusciti in quest’impresa, strade e piazze del centro storico infatti vivranno quattro giornate ricche di eventi aperti a tutti, ma abbiamo voluto coinvolgere anche i comuni della provincia. La manifestazione continua a crescere, di anno in anno, di edizione in edizione, in quest’ottica valorizziamo le peculiarita del nostro territorio, da est ad ovest, moltiplicando l’offerta e i vantaggi per tutti i comuni coinvolti. Chi verra a Verona in questi giorni si accorgera che non e solo la citta piu bella del mondo ma anche la piu viva e dinamica ‘.

‘Una grande manifestazione che si lega a Verona, alla piu importante fiera internazionale dedicata al vino e alle tradizioni del nostro territorio – ha spiegato l’assessore Rando -. Per questo sono orgoglioso di vedere come, di edizione in edizione, questo fuori salone sia stato in grado di crescere, partendo da un piccolo evento e diventando una manifestazione che attrarra migliaia di persone. Un ringraziamento speciale va ai veri protagonisti di questa festa, i produttori, uomini e donne che, con tanti sacrifici, lavorano ogni giorno nei vigneti realizzando un prodotto che tutto il mondo ci invidia ‘.

