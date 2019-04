Stato del concorso per n. 2 posti di archivista digitale

Nella sezione “Documenti” di questa pagina sono pubblicati:

l’elenco dei candidati che devono sostenere la preselezione/test attitudinale, a prescindere dalla ammissibilita’/regolarita’ della domanda, che sara’ verificata dopo la preselezione;

l’elenco dei candidati esonerati dalla preselezione/test attitudinale e che, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita’/regolarita’ della domanda, vengono ammessi direttamente alle prove scritte concorsuali.

La preselezione/test attitudinale si svolgera’ martedi 16 aprile 2019, alle ore 10:00, presso la “Sala Paladin” di Palazzo Moroni – via del Municipio, 1 – Padova.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati che devono sostenere la preselezione/test attitudinale; agli stessi pertanto non viene inviata alcuna comunicazione personale.

Per sostenere la preselezione/test attitudinale i candidati devono presentare un documento di riconoscimento in corso di validita’, munito di fotografia.

