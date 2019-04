“Sparita imbarcazione con 50 persone”

Allarme lanciato da ‘Alarm Phone’ dopo una chiamata ricevuta lunedi’ alle 22: erano vicino alla Libia e hanno inviato la posizione Gps. A bordo anche donne e bambini



Roma, 2 apr. (AdnKronos) – Non si hanno piu’ notizie di un’imbarcazione con 50 persone a bordo. A lanciare l’allarme con un tweet, dopo una chiamata ricevuta, e’ ‘Alarm Phone’, la linea telefonica diretta e auto-organizzata per rifugiati in difficolta’ nelle acque del Mediterraneo. “Dove sono? Ieri sera alle 22 circa 50 persone inclusi uomini, donne e bambini su una barca vicino alla Libia hanno chiamato l”Alarm Phone’. Ci hanno mandato la posizione Gps – si legge – ma la comunicazione e’ stata interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22:02″.

Sul caso sempre via social e’ intervenuta anche Open Arms. “La Libia non risponde, l’Italia non risponde. Nessuno coordina i soccorsi, nessuna nave – scrive l’Ong – non c’e’ nessuno. Quanti morti costeranno queste elezioni europee? Dovremo aspettare maggio per tornare a salvare la vita di uomini, donne e bambini?”.

