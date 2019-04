Siccita: da regione veneto piano irriguo da 161 mln di euro, al via 24 cantieri (2)

(AdnKronos) – “Grazie ai progetti esecutivi predisposti dagli 11 Consorzi di bonifica – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica – il Veneto e riuscito ad aggiudicarsi quasi meta dei finanziamenti del piano irriguo nazionale. Un risultato di grande rilevanza, al quale spero seguano in futuro nuovi e ulteriori finanziamenti necessari per dare continuita al piano strategico regionale di ottimizzazione della risorsa idrica a scopo civile, agricolo e ambientale”.

Le aree oggetto degli interventi piu consistenti del piano 2019 sono il bacino del Bacchiglione e del Brenta (che interessa le province di Padova e Vicenza) dove sono in via di realizzazione opere per 66,3 milioni, e la gronda lagunare veneziana, con cantieri per 33,9 milioni. Seguono il Polesine, con 23,1 milioni di investimenti e Treviso, con opere per 17,6 milioni. L’intervento unitario piu consistente, che prendera avvio il 12 aprile e richiedera oltre 20 milioni di spesa, e il nuovo rivestimento di 4,6 chilometri nel tratto veronese del canale Leb, che rappresenta la spina dorsale del sistema irriguo veneto”.

“L’intervento progettato e realizzato dal Consorzio di bonifica Lessinio Euganeo Berico – spiega il presidente del consorzio Moreno Cavazza – prosegue il rifacimento dei 17 chilometri di letto pensile del canale e servira a dimezzare le perdite della condotta lunga 48 chilometri (che mette in comunicazione Adige e Bacchiglione attraversando un centinaio di comuni tra Verona, Vicenza, Padova e Venezia), aumentando cosi la dotazione irrigua per la pianura basso-veneta e vivificando i corsi d’acqua del Fratta, Gua-Frassine, Bisatto e Bacchiglione, a beneficio soprattutto delle colture agricole della Bassa Padovana e del Polesine.

(Adnkronos)