Poste italiane al salone del risparmio

Milano, 2 apr. (AdnKronos) – Presente per la prima volta al Salone del Risparmio, Poste Italiane scende in campo accanto alle maggiori istituzioni finanziarie dopo una lunga esperienza nel settore dei pagamenti.

‘Siamo pronti a entrare nel mondo del risparmio degli investimenti e sul digitale – ha dichiarato Laura Furlan di Poste Italiane. ‘Riteniamo ci sia in questo momento un gap di offerta; le persone cercano digitalmente informazioni sul risparmio ma ancora non trovano le risposte necessarie e inoltre non tutti hanno le stesse competenze. Poste Italiane intende fornire alcuni servizi fruibili direttamente online come il mondo del risparmio postale e i suoi i prodotti semplici, ma anche soluzioni di investimento assistite da canali remoti. Ci rivolgiamo ovviamente anche ai clienti che preferiscono recarsi personalmente in un ufficio postale avvalendosi di un consulente. Per loro il digitale sara’ comunque un valido supporto per ottenere informazioni e nell’interazione con i consulenti – ha dichiarato Laura Furlan.

(Adnkronos)