Poste italiane: “Ai risparmiatori offriamo canale digitale e consulenza”

Milano, 2 apr. (AdnKronos) – Poste Italiane partecipa per la prima volta al Salone del Risparmio edizione 2019. La tre giorni milanese dedicata al risparmio gestito quest’anno avra’ temi centrali come la sostenibilita’, la responsabilita’ sociale e l’inclusione, argomenti da sempre vicini a Poste Italiane. ‘Il Risparmio responsabile e’ da sempre e’ una parte rilevante del nostro dna – ha dichiarato Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta, Poste Italiane.

‘Il nostro gruppo ha contribuito negli anni all’inclusione finanziaria di milioni di italiani attraverso il risparmio postale, il conto corrente e le carte prepagate. Per noi oggi risparmio responsabile vuol dire proseguire la nostra attivita’ con una consulenza finanziaria che sia sempre piu’ vicina ai bisogni espressi dai nostri clienti. Pertanto Poste Vita e Banco Posta Fondi Sgr, hanno aderito ai principi per l’investimento responsabile promossi dalle Nazioni Unite, perche’ in questo modo sottostanti a tutti i prodotti che noi distribuiamo, vogliamo ci siano investimenti che si ispirino a criteri di sostenibilita’ e a principi ESG – .

Nell’era digitale Poste Italiane ha sviluppato ulteriori piattaforme tecnologiche e differenti modelli di servizio per i diversi segmenti di clientela. ‘Per noi il digitale e’ un’opportunita’. Gia’ oggi abbiamo affiancato ai nostri 13 mila uffici postali attraverso i quali serviamo un milione e mezzo di clienti ogni giorno, i nostri canali digitali, la app e il nostro sito, con cui serviamo un altro milione e mezzo di clienti giornalieri per le loro esigenze di pagamento e transazionalita’. Pensiamo che il digitale avra’ nel futuro uno spazio sempre piu’ ampio anche nella gestione del risparmio – . ‘Siamo qui – ha concluso Andrea Novelli – per presentare un nuovo servizio di consulenza digitale dedicato proprio a quei risparmiatori che vogliono gestire i loro risparmi con il canale digitale, senza pero’ voler rinunciare a un consulente che possa assisterli.

