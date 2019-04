mercoledi 3 aprile inaugurazione della nuova installazione del progetto UrbArt

Sara’ inaugurata mercoledi 3 aprile, alle 17:30, la nuova installazione del progetto UrbArt all’incrocio tra via Sorio e via Castelfidardo, un salice scolpito da Marco Zecchinato, recentemente rientrato a Padova, dopo un master in scultura pubblica frequentato in Portogallo.

L’albero scolpito era stato gravemente danneggiato dal fortunale del luglio 2018.

All’inaugurazione saranno presenti l’assessora al verde, Chiara Gallani, l’artista Marco Zecchinato e Sara Celeghin, direttrice artistica di UrbArt.

UrbArt e’ un progetto promosso dal Comune di Padova che coinvolge scultori professionisti di fama nazionale, ma anche scuole del territorio ed artisti di arti performative.

L’evento e’ organizzato in collaborazione con Cucina Brigante, una realta’ giovane che recupera frutta e verdura, trasformandole in piatti di cucina genuina da condividere.

