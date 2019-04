LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE

La Regione Veneto – con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 – da la possibilità alle attività commerciali con valore storico o artistico che operano da almeno 40 anni, di ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Le domande si possono effettuare ogni anno tra l’1 e il 30 aprile.

Il bando, le modalità e la documentazione necessaria per presentare la domanda si trovano nel sito della Regione Veneto. Confesercenti è a disposizione delle attività economiche per verificare i requisiti ed effettuare le pratiche di riconoscimento.

Per luoghi storici del commercio si intendono le attività commerciali. In altre parole parliamo di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, farmacie, alberghi o locande con somministrazione. A queste attività dev’essere riconosciuto un valore storico o artistico come testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane.

L’iscrizione nell’elenco può consentire l’accesso ai finanziamenti mirati che la Regione andrà a stanziare.

Ecco i requisiti fondamentali per ottenere il riconoscimento

E’ indispensabile l’apertura al pubblico dell’attività da almeno 40 anni, sono calcolati anche eventuali cambiamenti di gestione, nonché periodi di chiusura temporanea. Inoltre è richiesta la riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo.

L’ubicazione dell’attività all’interno del centro urbano.

Deve essere messa in evidenza interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell’offerta locale.

Contattare l’ufficio Confesercenti per Padova e Vicenza

Alessandra Trivellato

Tel. 049 8698665 [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)