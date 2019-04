Italia-qatar: brindisi veneto per premier conte con spumante analcolico

Treviso, 2 apr. (AdnKronos) – Brindisi tutto italiano, anzi veneto, per il premier Giuseppe Conte in visita ufficiale nello Stato del Qatar domani 3 aprile. Alle 16.30 nell’ipermercato Lulu Group, dove per la prima volta saranno esposti i prodotti 100% Made in Itay, il Presidente del Consiglio potra suggellare la presenza del tricolore sugli scaffali commerciali della capitale Doha con Bella Drink lo spumante leader nel mondo arabo brevettato a livello mondiale dall’imprenditrice trevigiana Isabella Spagnolo titolare della Cantina Iris Vigneti.

Lo spazio a marchio Fai ‘Firmato dagli agricoltori italiani ‘ e il risultato della collaborazione avviata da Coldiretti con le autorita per favorire la diffusione delle vere specialita i della dieta mediterranea fra cui olio extra vergine di oliva, riso, formaggi, salse, sughi, pasta, miele, dolci, biscotti, spumante analcolico. In arrivo anche il pecorino cosi come annunciato dal presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini impegnato in Sardegna all’incontro con allevatori e pastori il vicepremier Matteo Salvini e il neogovernatore Christian Solinas.

(Adnkronos)