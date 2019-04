Facebook: da universita venezia un’allerta per prevenire le fake news (2)

(AdnKronos) – La ricerca ha analizzato l’attivita di 75 pagine Facebook italiane, di cui 58 di giornali e 17 riferite a siti che diffondono fake news, per un totale di quasi 400mila post e decine di migliaia di like, commenti e condivisioni. Sulla base di questa mole di dati, i ricercatori hanno testato una metodologia in grado di segnalare i temi a rischio bufala. Secondo i dati italiani, tra l’uscita di una notizia sulle pagine delle testate giornalistiche e l’uscita della controparte fake trascorrono tra le 3 e le 21 ore. Dopo 24 ore la disinformazione e gia in circolo.

“Se non si previene con adeguate strategie comunicative – aggiungono i ricercatori – non rimane che il ricorso al debunking, cioe smontare pezzo per pezzo le notizie false, pratica che abbiamo visto essere poco efficace perche rischia di innescare nuovamente l’ondata di disinformazione”.

La ricerca del team cafoscarino prosegue anche nell’ambito del progetto europeo QUEST, finanziato dal programma H2020 della Commissione europea e dedicato alla comunicazione della scienza. Approfondendo delle dinamiche della comunicazione scientifica sui social media, i ricercatori studieranno e verificheranno con i diversi attori coinvolti le strategie comunicative piu efficaci.

(Adnkronos)