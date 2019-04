ESTE IN MUSICA 2019

Al via la seconda edizione della rassegna annuale “ESTE IN MUSICA” promossa dal Comune di Este in collaborazione con: la Civica Scuola di Musica di Este, il Laboratorio Lirico del Veneto, l’assocazione Devota & Affettuosa, il maestro Luca Paccagnella, la Schola Gregoriana Scriptoria, l’associazione Amici della Russia, la fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, l’associazione Ecce Gratum. Il cartellone 2019 comprende 22 appuntamenti musicali appartenenti a vari stili e generi: dalla lirica alla musica classica, dal canto gregoriano al pop, fino alle intramontabili colonne sonore dei film.



Ritornano i grandi appuntamenti con i concerti lirico-sinfonici accanto a novità come il Concerto del Solstizio d’Estate, al Castello Carrarese, al sorgere del sole del 22 giugno!

«La rassegna 2019 si caratterizza ancora per i diversi appuntamenti dedicati alla musica del ‘700: un omaggio a GiambattistaTiepolo e al capolavoro che l’artista realizzò per il Duomo di Este 260 anni fa, Santa Tecla intercede per la liberazione della Città dalla peste.



E’ anche il modo per riscoprire, conoscere e valorizzare la figura di un compositore e operista estense, GiuseppeFarinelli, nel 250° dalla nascita.



L’arte è ancora protagonista con un concerto omaggio a Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della morte.



Quello proposto è quindi un viaggio alla scoperta di generi musicali ma anche di tempi, luoghi e personaggi del passato. Oltre ai protagonisti dell’arte, ecco quindi anche gli appuntamenti dedicati ai grandi scopritori: Ulisse, Alessandro Magno, Marco Polo, Cristoforo Colombo.



Un viaggio che ci auguriamo possa coinvolgere e appassionare sempre più cittadini».



Roberta Gallana, Sindaco di Este

Este in Musica 2019