Conferenza stampa: Festival della salute globale

Domani, martedi 2 aprile, alle ore 12:30 in Sala Giunta a Palazzo Moroni sara’ presentata la prima edizione del Festival della salute globale in programma a Padova da venerdi 5 aprile a domenica 7 aprile.

Promosso da Comune di Padova e Universita’ di Padova, progettato da Editori Laterza con la partnership di Medici con l’Africa – Cuamm, il Festival affronta per la prima volta in chiave divulgativa il grande tema della “salute globale”. Perche’ , tanto piu’ oggi in un mondo globalizzato, la salute non conosce confini.

Il Festival quindi invita a riflettere sulla salute globale e ad allargare lo sguardo sia in senso geografico analizzando le relazioni tra fenomeni locali e globali, al nord come al sud del mondo, sia in senso disciplinare avvalendosi non solo del contrbuto delle scienze mediche, ma anche di quelle sociali ed umane dell’economia e del diritto.

Il Festival gode del patrocinio della Regione Veneto, e della Camera di Commercio di Padova ed e’ stato realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo e della Provincia di Padova, in collaborazione con Promex e Barilla Center for Foodeamp;Nutrition.

Partecipano alla presentazione:

Sergio Giordani, sindaco di Padova;

Rosario Rizzuto, magnifico rettore dell’Universita’ di Padova;

Lodovico Steidl, responsabile delle relazioni istituzionali di Editori Laterza;

Fabio Bui, presidente della Provincia di Oadova;

Franco Pasqualetti, vice presidente della Camera di Commercio di Padova;

Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo;

Franco Conzato, direttore di Promex;

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa – Cuamm.

