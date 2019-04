CLIMA. COLDIRETTI, VIGNETI A 600 METRI D’ALTEZZA. DEBUTTO DEI GIOVANI VITICOLTORI DI MONTAGNA AL VINITALYMERCOLEDI 10 APRILE STAND REGIONE VENETO

2 aprile 2019 – Si ergono fino a 600 metri d’altezza sul livello del mare, sono coltivati soprattutto da giovani viticoltori su una superficie totale di quasi 160 ettari con una pendenza del 15%, sono i vitigni autoctoni e resistenti delle Dolomiti che danno le uve per le varietà tradizionali come Bianchetta e Pavana, ma anche incroci salva ambiente come Solaris e Bronner. I neo produttori bellunesi debutteranno a Verona in occasione del Vinitaly, mercoledì 10 aprile prossimo, nello stand della Regione Veneto con una degustazione in anteprima abbinata ai formaggi tipici locali delle malghe. Sarà Alex Limana nella doppia veste di produttore e delegato degli under 30 di Coldiretti Belluno a portare a valle i colleghi imprenditori del vino di montagna.

“La vocazione alla natura e alla fatica da queste parti non manca – commenta Alex Vantini presidente di Giovani Impresa – le nuove generazioni che si insediano in agricoltura rispettano territorio, tradizione e puntano ai sistemi innovativi”. “Molti degli indirizzi colturali alternativi sono dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti – proprio la provincia di Belluno l’anno scorso ha registrato temperature eccezionali classificandosi come la città italiana più colpita dal surriscaldamento. L’ aumento di 2 gradi rispetto alle temperature medie annuali favorisce la presenza di vigne, ulivi e primizie orticole fino a decenni fa insospettabili per queste zone dove boschi, pascoli e prati erano l’ideale per la pratica dell’allevamento. Da sottolineare la preferenza di intraprendere il metodo biodinamico per la coltivazione e la produzione come altrettanto nella direzione della tutela ambientale va l’orientamento alle varietà che riducono fino all’85% i trattamenti fitosanitari”.

Coldiretti Veneto dà dunque il benvenuto nel comparto vitivinicolo alla cantina Dorgnan del comune di Cesio Maggiore, all’azienda Poggio Pagnan di Mel, alle Terre di Gaia di Feltre e alla tenuta Vieceli di Fonzaso.

(Coldiretti Veneto)