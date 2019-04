Boeing 737 Max ancora a terra

Chicago, 2 apr. (AdnKronos/Dpa) – I Boeing 737 Max rimarranno a terra ancora per settimane dopo che la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha annunciato che il produttore continua a lavorare per una soluzione al software. La compagnia aveva annunciato che avrebbe presentato la correzione alla FAA la settimana scorsa e aveva riunito centinaia di rappresentanti dell’industria, mercoledi’ scorso, per dimostrare i cambiamenti del software.

L’agenzia federale ha poi annunciato che Boeing sta lavorando per mettere a punto il nuovo software, che sara’ pronto nelle prossime settimane per poi essere approvato: il tempo e’ necessario per il lavoro supplementare da parte di Boeing come risultato di una revisione in corso del sistema di controllo di volo del 737 MAX – l’aereo piu’ venduto della Boeing – per garantire che siano state identificate e opportunamente affrontate tutte le questioni pertinenti.

Una volta ricevuta la documentazione, la FAA la sottoporra’ ad una rigorosa revisione della sicurezza e il software non sara’ approvato finche’ l’agenzia non sara’ soddisfatta. Il 10 marzo scorso, un velivolo 737 Max 8 operato da Ethiopian Airlines si e’ schiantato poco dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone a bordo.

