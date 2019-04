Al via a Padova il Festival della Salute Globale

In un mondo globale, interconnesso e sempre più “piccolo”, occuparsi della salute anche di chi è più lontano, significa curare e prevenire le malattie di chi ci sta accanto. Si tratta di allargare lo sguardo sia in senso geografico, analizzando l’interdipendenza esistente tra fenomeni locali e globali, sia in senso disciplinare, perché ci si avvale del contributo non solo delle scienze mediche ma anche di quelle sociali e umane, dell’economia, del diritto.

Saranno questi i temi della prima edizione del Festiva della Salute Globale, che si terrà a Padova dal 5 al 7 aprile 2019. Medici, scienziati, studiosi, esperti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni affronteranno argomenti come l’impatto delle nuove tecnologie, le grandi migrazioni, l’accesso alle cure, la povertà, le grandi questioni legate a quelle stagioni della nostra vita in cui siamo più fragili come l’infanzia e la vecchiaia.

“Tutta la città sarà coinvolta in questa iniziativa – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – dalle Istituzioni alle associazioni economiche e di volontariato. Questa tre giorni sarà una grande occasione di incontro e approfondimento, ma sono convinto che ci lascerà anche un grande impegno nel ridefinire le nostre politiche che non devono essere rivolte solo al Pil, ma anche al benessere, alla salute e al territorio. Questo Festival sarà in grado di trasmettere le migliori pratiche di un’educazione attiva, capace di far sentire ciascuno fondamentale in un processo di cambiamento. In questo senso comunicare e informare efficacemente la popolazione diventa fondamentale per sostenere e ampliare la circolazione del sapere in ambito socio-sanitario e medico, per contribuire ad una cultura scientifica più ampia, per costruire comunità attive e informate, capaci di mettere in atto modelli di pensiero critico e stili di vita responsabili. In un mondo sempre più interdipendente, dobbiamo coltivare maggiormente la regola “pensa globalmente, agisci localmente” perché anche una singola persona può fare la differenza”.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalsaluteglobale.it

(Provincia di Padova)