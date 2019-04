Agsm: investe 10 mln in passaggio a led in illuminazione pubblica verona

Roma, 2 apr. (AdnKronos) – Con un investimento di 10 milioni di euro totalmente autofinanziato, Agsm Lighting, societa del gruppo Agsm, rinnova l’illuminazione pubblica a Verona che diventa cosi una delle prime citta italiane nel passaggio alla tecnologia Led. Ad annunciarlo e il gruppo energetico in un comunicato.

Nell’arco dei prossimi dieci mesi verranno infatti totalmente sostituiti gli oltre 37mila punti luce della citta: aumentera la sicurezza, ma migliorera anche l’impatto ambientale e l’impronta carbonica della citta. Verranno infatti risparmiati ogni anno 15 milioni di kWh, il 65% in meno di quanto consumato sino ad oggi con la tecnologia ‘sodio ad alta pressione’ pari al consumo annuo di 5.584 famiglie; non verranno immesse in atmosfera quasi 6.500 tonnellate di CO2 e si risparmieranno 2.819 tep (tonnellate equivalenti petrolio).

