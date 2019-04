Agsm: investe 10 mln in passaggio a led in illuminazione pubblica verona (2)

(AdnKronos) – La nuova illuminazione pubblica sara telecontrollabile e telegestibile da remoto e monitorata in tempo reale su tutti i tablet degli operatori di Agsm Lighting; inoltre, verra valorizzata la componente paesaggistica ed architettonica della citta attraverso un uso calibrato e mirato del ‘calore’ della luce diffusa in modo particolare per le porte monumentali della cinta muraria del Sanmicheli, l’Arena ed il centro storico. Nelle strade a maggior traffico una luce di calore diverso aumentera la visibilita nelle ore notturne ed aumentera la sicurezza ‘passiva’ dei quartieri eliminando le zone d’ombra.

I lavori dureranno 300 giorni; quotidianamente, saranno operativi una quindicina di cantieri; calendario ed avanzamento dei lavori saranno seguibili in tempo reale su VeronaSmartApp. L’investimento di AGSM Lighting avviene a seguito di un ‘project financing’ col Comune di Verona della durata di 18 anni. Il piano di sviluppo di Agsm Lighting prevede 34 milioni di euro di investimenti complessivi entro il 2021.

