Zingaretti in campo per ‘Il Giornale’

Il governatore scrive al Cdr: “Preoccupazione per la chiusura della redazione romana. Regione pronta a intervenire per trovare una soluzione”



Roma, 1 apr. – (AdnKronos) – La scelta dell’editore del Giornale “di trasferire a Milano professionisti che in questi anni con il loro lavoro hanno assicurato un’informazione puntuale e di qualita’ sulla cultura, sulle cronache e sulla politica italiana non sarebbe grave solo per i lavoratori coinvolti, ma priverebbe Roma dell’ennesima azienda importante nel settore della comunicazione e del giornalismo”. E’ quanto afferma il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in una lettera inviata al Cdr de ‘Il Giornale’.

Zingaretti esprime “preoccupazione per la chiusura della redazione romana del Giornale e vicinanza ai giornalisti e a tutti i dipendenti”. Il presidente inoltre si associa “alla forte preoccupazione del Cdr per le conseguenze” della scelta e da’ “la piena disponibilita’ della regione Lazio a mettere in campo tutti gli strumenti possibili anche con il coinvolgimento dell’assessorato al lavoro per trovare le migliori soluzioni alla vicenda”.

(Adnkronos)