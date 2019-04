Venezia, dieci anni di Hard Rock Cafe

Ci saranno cinque giorni di festeggiamenti



Venezia, 1 apr. (AdnKronos) – Era il 9 aprile del 2009 quando Hard Rock International sbarco’ per la prima volta a Venezia aprendo le porte del secondo Cafe del Rock in Italia. In 10 anni di attivita’, il ristorante-museo ha offerto burger di qualita’ a residenti e turisti della citta’ lagunare, offrendo insieme la musica di artisti affermati ed emergenti, merchandising del brand conosciuti in tutto il mondo e l’esposizione di cimeli appartenuti alle star della musica internazionale.

“On the Road of Hrc Venice 10th Anniversary” e’ il modo con cui Hard Rock Cafe Venezia, in collaborazione con Home Venice, festeggia i suoi primi 10 anni: cinque giorni di musica live gratuita e promozioni food per tutti i fan. Da Venerdi’ 5 a Martedi’ 9 Aprile sul palco del Cafe si esibiranno 10 artisti per 10 ore di musica dal vivo. Martedi’ 9 Aprile, in ricordo del giorno dell’inaugurazione del Cafe veneziano, tutti i fan nati il 9 aprile potranno gustare il Legendary Burger a soli 0,94 centesimi di euro. Nella stessa giornata, per la prima ora di apertura, dalle 11 alle 12, tutti i rockers che si presenteranno al locale potranno assaporare il Legendary Burger e la Soda a soli 10 euro.

‘I primi dieci anni sono volati e saremo sempre grati a Venezia per l’accoglienza che ci ha riservato – commenta Stefano Pandin, amministratore delegato di Hard Rock Cafe Italia e director of operations Europe di Hard Rock International – Nel tempo abbiamo creato un solido legame con la citta’ che si e’ tradotto in concerti, iniziative benefiche e eventi. Ispirati al motto ‘Love all serve all abbiamo ospitato visitatori provenienti da tutto il mondo insieme a molti affezionati veneziani che hanno sempre dimostrato di apprezzare Hard Rock Cafe con il suo buon cibo e le sue memorabilia. E’ grazie a loro che noi continuiamo a ‘spaccare’ – .

Dalla sua inaugurazione ad oggi Hard Rock Cafe ha portato in citta’ oltre 360 live gratuiti all’interno del locale, oltre a 17 eventi musicali dal vivo in diversi luoghi della citta’ tra cui Piazza San Marco, Teatro San Gallo, Teatro Fondamenta Nuove, Teatro Toniolo, Foyer del Teatro Goldoni e Lido di Venezia. Il brand ha inoltre portato in Laguna eventi pubblici gratuiti a tema musicale come ‘The Art of Hard Rock – e ‘Hard Rock Couture – , presentazioni di libri sulla storia della musica come quelle di Ezio Guaitamacchi e Paola Maugeri e meet&greet con Joe Satriani e Ian Paice.

In 10 anni Hard Rock Cafe si e’ impegnato a Venezia supportando diverse iniziative in citta’ tra cui la Su e zo per i ponti che sostiene dal 2009, Tribute to Venice, il progetto di raccolta fondi grazie al quale sono stati restaurati i totem segnaletici dell’area marciana, e il Carnevale durante il quale il Cafe ha portato concerti e artisti in piazza San Marco. Grazie alle attivita’ filantropiche realizzata attraverso campagne di beneficenza locali, nazionali ed internazionali, il Cafe di Bacino Orseolo ha raccolto oltre 190mila euro, di cui oltre 95mila euro sono stati destinati a realta’ benefiche locali tra cui: Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (Comitato Veneto), Ispettoria Salesiana Italia Nordest, Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus, Protezione Civile, Croce Rossa, Cooperativa Sociale Veneziana Rio Tera’ dei Pensieri e Casa di Reclusione Femminile Giudecca e per finire I Bambini delle Fate.

Dalla sua nascita ad oggi, lo staff del Tempio del Rock ha lavorato per accrescere l’interesse e la passione dei ragazzi nei confronti della storia della musica rock. School of Hard Rock, il progetto educativo rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, e’ in corso da 9 anni e che ha gia’ coinvolto piu’ di 70 istituti in tutta Italia per un totale di oltre 250 classi.

