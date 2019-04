Neve a primavera

Roma, 1 apr. (AdnKronos) – Temporali, grandine e tanta neve. L’anticiclone attualmente presente sul territorio italiano comincia a perdere energia e – direttamente dal Polo Nord – si avvicina un nucleo perturbato e freddo pronto a proiettarci in una settimana nera dal punto di vista meteorologico, caratterizzata dal ritorno di temporali, grandine e neve in montagna. E’ quanto fa sapere il team de ‘IlMeteo.it’, sottolineando che lunedi’ la giornata sara’ comunque caratterizzata dall’alta pressione con caldo e bel tempo. Tra tardo pomeriggio e sera si registrano pero’ le prime nubi su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, area tirrenica e sulle due isole maggiori.MARTED? – Il vortice perturbato in discesa dal Polo “comincera’ a richiamare tese correnti di Scirocco e Libeccio con generale aumento delle nubi su tutto il Paese e con primi piovaschi sul Nord Ovest e sulla Sicilia” dicono gli esperti. Attese “nevicate in alta quota sui monti della Valle d’Aosta”. E “soprattutto fra mercoledi’ 3 e giovedi’ 4 aprile” la situazione meteo sull’Italia subira’ un pesante peggioramento. “Mercoledi’ piogge, rovesci temporaleschi e isolate grandinate potranno interessare tutte le aree settentrionali, la Toscana, le Marche fino all’Umbria e le aree settentrionali del Lazio. Nevicate copiose sull’arco alpino centrale ed occidentale”.GIOVED? – Giovedi’ sara’ probabilmente la giornata peggiore a causa della formazione di un minimo di bassa pressione che condizionera’ negativamente il meteo su tutto il Paese. “Forti piogge, temporali con locali grandinate possibili su tutte le Regioni del Nord e soprattutto su tutta la fascia tirrenica, specie Toscana, Sardegna e Lazio con possibili nubifragi in Liguria, a Firenze e fino a Roma” avvertono gli esperti. “Tempo in peggioramento anche al Sud, specie in Campania. Neve abbondante sull’arco alpino sopra i 1.200 metri. Qualche timida schiarita invece sulla fascia adriatica del Centro-sud. Calano le temperature, ad esclusione del Sud. Forti venti di Scirocco specie sulle zone centrali e al Mezzogiorno”.WEEKEND – Infine, venerdi’ 5 e sabato 6 “il maltempo si attenua salvo qualche pioggia ancora sul Triveneto e al Sud, in attesa di un nuovo peggioramento atteso domenica 7 aprile”.

