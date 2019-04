il sindaco Giordani a sostegno del progetto “Mettiamoci in moto” del Cuamm

Il sindaco Sergio Giordani ha voluto sottolineare il suo sostegno alla campagna di Medici con l’Africa – Cuamm “Mettiamoci in moto” incontrando le volontarie che promuovono l’iniziativa sul “Liston” sotto il Municipio.

L’obiettivo della campagna “Mettiamoci in moto” e’ raccogliere fondi per comprare delle motambulanze da utilizzare in Sierra Leone e Sud Sudan, dove lo stato delle piste fuori dai centri abitati e’ tale che anche i fuoristrada sono in difficolta’. Grazie a queste motoambulanze – ognuna ha un costo di 2500 euro – sara’ possibile raggiungere i pazienti nei villaggi e soprattutto trasportare le donne, in imminenza del parto, in ospedale dove potranno essere seguite in tutta sicurezza.

“Il Cuamm e’ una eccellenza padovana che sta realizzando cose straordinarie in Africa – sottolinea il sindaco Sergio Giordani – e questa iniziativa merita di essere sostenuta in ogni modo. A noi sembra impossibile che ci siano luoghi irraggiungibili persino ai fuoristrada, ma mi hanno spiegato come in Sud Sudan e Sierra leone, le donne partorienti se hanno qualche problema fino ad oggi devono raggiungere l’Ospedale dove opera il CUAMM a piedi facendo decine di chilometri a piedi. Queste moto non hanno neppure un costo particolarmente elevato e permetteranno di migliorare in modo molto significativo la qualita’ dell’assistenza sanitaria in quelle terre. Contribuiamo tutti a questa campagna!”

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

