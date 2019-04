FederlegnoArredo: “Valorizzare sistema con misure adeguate”

Milano, 1 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “La ricerca di Deloitte e Fondazione Costruiamo il futuro sottolinea il valore del sistema fieristico italiano che, per proseguire nel processo d’internazionalizzazione e consolidare la propria competitivita’ su nuovi ed emergenti mercati, deve essere valorizzato e sostenuto con misure e politiche adeguate”. Cosi’ Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, commenta il rapporto ‘Fiere come strumento di internazionalizzazione del made in Italy’, realizzato con il contributo scientifico di Deloitte e Fondazione Costruiamo il Futuro e il contributo scientifico di Fondazione Fiera Milano e Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, presentato oggi a Milano.

Obiettivo della ricerca mettere in luce l’importanza delle fiere come strumento per lo stimolo alla crescita e allo sviluppo del sistema Italia, per il rafforzamento della competitivita’ del Paese, e per la promozione del made in Italy a livello internazionale, indicando politiche chiare per la creazione di strumenti finanziari-economici in grado di consentire al made in Italy di ‘scavalcare i confini nazionali’ e di sostenere la crescita del sistema Italia. Come ad esempio gli gravi fiscali o i crediti d’imposta calcolati sulla base delle spese sostenute dalle aziende per la partecipazione a fiere internazionali; uno strumento che, difatti, consentirebbe a micro, piccole e medie imprese italiane di espandere il proprio brand e di accrescere la propria capacita’ commerciale con il sostegno delle proprie istituzioni, coordinate all’interno di una vera e propria cabina di regia composta da ministero per lo Sviluppo economico e Ice.

Strumenti operativi d’incentivazione rientrerebbero a pieno titolo nel preannunciato ‘decreto Crescita’ del governo, contenente un pacchetto di misure espansive necessarie ad apportare al bilancio nazionale le correzioni richieste dall’Unione europea per il corretto ottemperamento degli obblighi europei di finanza e contabilita’ pubblica e per la ripresa dei valori di crescita del prodotto interno lordo. La ricerca ha ricevuto il supporto e la condivisione di alcune tra le maggiori associazioni di categoria dell’imprenditoria: FederlegnoArredo, Confindustria Ancma, Fondazione Ucimu, Confindustria Nautica Ucina.

