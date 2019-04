dichiarazione del sindaco Giordani e del vice sindaco Lorenzoni sulle manifestazioni del 29 marzo

“Certamente siamo amareggiati che il cuore della citta’ sia stato teatro di tensioni che purtroppo erano nell’aria; le persone ci chiedono che queste situazioni non capitino piu’, vogliono una citta’ tranquilla e fruibile da tutti. Padova non vuole tornare indietro e non vuole essere usata da nessuno. Noi siamo sempre contro la violenza e leali ai principi costituzionali. Sulla base di questo, respingiamo ogni strumentalizzazione. Avevamo suggerito soluzioni diverse, come sempre in uno spirito di dialogo, non certo per fare polemica, ma perche’ da amministratori e’ nostro compito collaborare a gestire le complessita’ di una grande comunita’ come quella cittadina. Consapevoli che l’ordine pubblico non e’ una nostra competenza, confermiamo il rispetto per chi ha l’onere della decisione e per tutti i suoi collaboratori. Auspichiamo con forza offrendo la nostra leale collaborazione a tutte le Istituzioni, che in futuro i padovani vivano contesti piu’ sereni.”

Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190401/comunicato-stampa-dichiarazione-del-sindaco-giordani-e-del-vice-sindaco-lorenzoni