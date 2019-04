Bimbo di 1 mese muore dal pediatra, dramma a Orosei

Nuoro, 1 apr. Dramma ad Orosei, dove stamani un bimbo di poco piu’ di un mese e’ morto nella sala d’attesa dell’ambulatorio del pediatra, dove la mamma lo aveva portato per un controllo perche’ non stava bene. La tragedia si e’ consumata in pochi istanti intorno alle 9. Inutile l’intervento dello stesso medico e del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al piccolo.

Il pm di Nuoro ha disposto l’autopsia ed il corpo del bimbo e’ stato trasferito all’ospedale di Nuoro. Sul posto i carabinieri. Il comune di Orosei ha listato la pagina Facebook a lutto: “Tutta l’Amministrazione Comunale si unisce, assieme alla comunita’ di Orosei, al dolore dei genitori del piccolo, un angelo volato via troppo presto. Restiamo tutti senza parole davanti a una tragedia cosi’ grande

(Adnkronos)