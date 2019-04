“Austerity la facessero a casa loro”, Di Maio risponde all’Ocse

Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “Andiamo avanti cosi’, con lo scopo di restituire dignita’ ai cittadini. Qualcuno seduto su una scrivania lontano migliaia di chilometri crede che l’Italia per ripartire debba attuare politiche di austerity? Bene, le facessero a casa loro”. Cosi’ in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, commentando il rapporto dell’Ocse.

L’Ocse a settembre 2018, sottolinea Di Maio, “ci chiedeva di non cancellare la Fornero. Oggi in un nuovo report scrive che bisogna subito abrogare Quota 100 perche’ crea debito e disuguaglianze. Poi scrive che il Reddito di cittadinanza ‘incoraggia l’occupazione informale’ e crea ‘trappole della poverta”. Sapete cosa significa tutto questo? Che stiamo andando nella giusta direzione. Rispetto l’opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto”.

