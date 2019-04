Algeria, Bouteflika via a fine mandato

Algeri, 1 apr. (AdnKronos/Aki) – Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflikalascera’ il suo incarico entro fine mandato, ovvero prima del 28 aprile. Lo ha annunciato la presidenza algerina in una nota. Bouteflika, spiega la nota, dopo aver nominato il nuovo governo prendera’ decisioni importanti per garantire la continuita’ del funzionamento delle istituzioni durante il periodo di transizione, che avra’ inizio a seguito delle sue dimissioni. Al potere dal 1999, Bouteflika e’ stato colpito da un ictus nel 2013 e da allora, costretto su una sedia a rotelle, appare raramente in pubblico.

