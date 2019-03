Papa: ”Dialogo con fratelli musulmani”

L’appello nell’incontro con la piccola comunita’ cristiana nella cattedrale di Rabat. Bergoglio: “Odio e vendetta mai legittimi, uccidono l’anima”



Citta’ del Vaticano, 31 mar. (AdnKronos) – Il Papa, incontrando la piccola comunita’ cristiana nella cattedrale di Rabat, si appella all”ecumenismo della carita”: “Che la vostra carita’ si faccia sempre attiva e sia cosi’ una via di comunione tra i cristiani di tutte le confessioni presenti in Marocco: l’ecumenismo della carita’. Che possa essere anche una via di dialogo e di cooperazione con i nostri fratelli e sorelle musulmani e con tutte le persone di buona volonta’”. “E’ la carita’, -spiega Francesco- specialmente verso i piu’ deboli, la migliore opportunita’ che abbiamo per continuare a lavorare in favore di una cultura dell’incontro. Che essa infine sia quella via che permette alle persone ferite, provate, escluse di riconoscersi membri dell’unica famiglia umana, nel segno della fraternita’. Come discepoli di Gesu’ Cristo, in questo stesso spirito di dialogo e di cooperazione, abbiate sempre a cuore di dare il vostro contributo al servizio della giustizia e della pace, dell’educazione dei bambini e dei giovani, della protezione e dell’accompagnamento degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi”.

Entrare in una dinamica che ci consenta “di guardare e di osare vivere non come nemici, ma come fratelli”. Il Papa, celebrando la messa nel complesso sportivo ‘Principe Abdullah’ di Rabat – ultimo atto della breve visita in Marocco, indica “la piu’ grande eredita’ e ricchezza” per un cristiano. “Sicuramente – dice il Papa – sono tante le circostanze che possono alimentare la divisione e il conflitto; sono innegabili le situazioni che possono condurci a scontrarci e a dividerci. Non possiamo negarlo. Ci minaccia sempre la tentazione di credere nell”odio e nella vendetta come forme legittime per ottenere giustizia in modo rapido ed efficace. Pero’ l’esperienza ci dice che l’odio, la divisione e la vendetta non fanno che uccidere l’anima della nostra gente, avvelenare la speranza dei nostri figli, distruggere e portare via tutto quello che amiamo”.

Il Papa invita ad andare oltre le miopi logiche divisive: “Gesu’ ci invita a guardare e contemplare il cuore del Padre. Solo da qui potremo riscoprirci ogni giorno come fratelli. Solo a partire da questo orizzonte ampio, capace di aiutarci a superare le nostre miopi logiche di divisione, saremo capaci di raggiungere uno sguardo che non pretenda di oscurare o smentire le nostre differenze cercando forse un’unita’ forzata o l’emarginazione silenziosa. Solo se siamo capaci ogni giorno di alzare gli occhi al cielo e dire ‘Padre nostro’ potremo entrare in una dinamica che ci permetta di guardare e di osare vivere non come nemici, ma come fratelli”. “Invece di misurarci o classificarci in base ad una condizione morale, sociale, etnica o religiosa, – osserva Bergoglio nella messa nel complesso sportivo di Rabat in Marocco – possiamo riconoscere che esiste un’altra condizione che nessuno potra’ cancellare ne’ annientare dal momento che e’ puro dono: la condizione di figli amati, attesi e festeggiati dal Padre. ‘Tutto cio’ che e’ mio e’ tuo’, anche la mia capacita’ di compassione, ci dice il Padre. Non cadiamo nella tentazione di ridurre la nostra appartenenza di figli a una questione di leggi e proibizioni, di doveri e di adempimenti. La nostra appartenenza e la nostra missione non nasceranno da volontarismi, legalismi, relativismi o integrismi, ma da persone credenti che imploreranno ogni giorno con umilta’ e costanza: ‘venga il tuo Regno'”. Il Papa, ritornando alla parabola del giorno dedicata al Figliol prodigo, parla del finale aperto: “Vediamo il padre pregare il figlio maggiore di entrare a partecipare alla festa della misericordia. L’Evangelista non dice nulla su quale sia stata la decisione che egli prese. Si sara’ aggiunto alla festa? Possiamo pensare che questo finale aperto abbia lo scopo che ogni comunita’, ciascuno di noi, possa scriverlo con la sua vita, col suo sguardo e il suo atteggiamento verso gli altri. Il cristiano sa che nella casa del Padre ci sono molte dimore, e rimangono fuori solo quelli che non vogliono partecipare alla sua gioia. Cari fratelli e sorelle voglio ringraziarvi per il modo in cui date testimonianza del Vangelo della misericordia in queste terre. Grazie per gli sforzi compiuti affinche’ le vostre comunita’ siano oasi di misericordia. Vi incoraggio e vi incito a continuare a far crescere la cultura della misericordia, una cultura in cui nessuno guardi l’altro con indifferenza ne’ giri lo sguardo quando vede la sua sofferenza”.

