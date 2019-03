Ultimo fine settimana a Detour

DETOUR. FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO

Padova • Abano Terme | 22-31 marzo 2019 | 7a edizione

Ospiti d’onore alla

cerimonia di premiazione del Festival Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Pesci,

che riceveranno il premio speciale “Padova incontra il cinema”.

Scarica il comunicato stampa

Ultimo fine settimana per Detour, Festival

del Cinema di viaggio che, forte del successo di pubblico ottenuto a

partire dalla sua inaugurazione il 22 marzo ad Abano Terme, sabato 30 e domenica 31 marzo si

appresta a chiudere la propria settima edizione con proiezioni ed eventi

speciali. Gran finale domenica 31 marzo

con la cerimonia di premiazione alla presenta di Fabrizio Bentivoglio che, con Alessandro

Pesci, riceverà il premio speciale “Padova incontra il cinema” in occasione

della cerimonia di chiusura del festival, domenica 31 marzo alle 21.00 al

Cinema PortoAstra. Una serata speciale arricchita anche dalla proiezione de La lingua del

santo

di Carlo Mazzacurati, girato a

Padova proprio vent’anni fa: un titolo scelto per omaggiare la città di Padova,

nella quale il film è interamente ambientato, e Fabrizio Bentivoglio, protagonista del film assieme ad Antonio

Albanese, ma anche per ricordare il regista Carlo Mazzacurati a cinque anni dalla scomparsa.

La lingua del santo (commedia, Italia 2000) regia di Carlo Mazzacurati

Sabato

30 marzo saranno protagoniste le proiezioni dedicati ai film in concorso. Sono

quattro i film in programma presso il cinema

PortoAstra: alle ore 15.30, il

polacco Fugue, emozionante viaggio di una donna che, dimenticata la

propria identità, deve confrontarsi con la sua vecchia vita; alle ore 17.30 il ceco Winter Flies, un

divertente film sull’amicizia e sul desiderio adolescenziale di sentirsi vivi;

alle ore 19.30 la regista francese Marie

Garel-Weiss sarà presente in sala per introdurre il film La

fête est finie, storia emozionante del forte legame di amicizia tra due

donne all’interno di un centro di recupero e poi all’esterno, ove saranno

costrette ad affrontare da sole le tentazioni del mondo reale; alle ore 21.45, Prendre le large di Gaël Morel, la storia di Edith

(un’eccezionale Sandrine Bonnaire),

“costretta” a trasferirsi in Marocco – e ad affrontare tutte le difficoltà che

ne conseguiranno – per mantenere il proprio posto di lavoro.

Genesis 2.0 di Christian Frei e Maxim Arbugaev (Svizzera, Cina, Russia, Corea del Sud, Stati Uniti, 2018, 112’) premiato al Sundance Film Festival

La programmazione presso il cinema MultiAstra prevede, invece: alle ore 17.30, il giapponese Takara

– La nuit où j’ai nagé di Damien

Manivel e Kohei Igarashi,

racconto per immagini del viaggio di un bambino in un paesino giapponese avvolto

dall’inverno per consegnare un disegno al padre; alle ore 19.30, il film Genesis 2.0, che vede il regista Christian Frei (già nomination

all’Oscar del 2002 per il documentario War

Photographer) raccontare come la scoperta di una carcassa di mammut perfettamente

conservata stia dando il via a inquietanti scenari alla Jurassic Park per la ricreazione del leggendario animale

preistorico. Alle ore 21.45, infine,

la regista Martina Melilli sarà in sala

per presentare il film (sempre in Concorso) My Home, in Libya, un

viaggio nella memoria della Libia italiana e nella Tripoli di oggi, vista

attraverso gli occhi (e gli sms) di un ragazzo libico.

Lo Spazio Detour, sito di fronte al cinema PortoAstra, ospiterà la seconda lezione di viaggio: alle ore

17.30, Alberto Cancian, ideatore

e direttore di PordenoneViaggia, presenterà il suo libro, The Journey of Joy. The Journey of Joy è il viaggio della felicità nei suoi due

significati: è il percorso di un essere umano, che esplora i meandri

dell’Amazzonia e di se stesso alla ricerca della felicità, ma è anche il

viaggio della felicità stessa, che si manifesta al cercatore nel senso intimo

di ogni esperienza. L’incontro è ad

ingresso libero.

Molti gli incontri in programma nelle librerie partner del Festival: alle

ore 16.00, presso Fumetti & Soda, Claudio Calia presenta il

suo nuovo fumetto Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno, un diario di viaggio

nato da un’esperienza diretta in Iraq a fianco degli operatori di una ONG; alle ore 16.30, presso la libreria Limerick, Rosaria Zago e BasBleu

Illustration propongono un laboratorio

di disegno e collage per bambini a caccia di stelle, comete, animali dello

zodiaco e tante altre cose magiche. L’ispirazione arriverà dall’omonima guida

per ragazzi che percorre i luoghi culturali e artistici della città. Prenotazione obbligatoria. Il

contributo per il laboratorio è di 15€ e comprende il libro. Alle ore 17.00, la Libreria per ragazzi Pel di Carota ospiterà l’illustratore cinese

(francese d’adozione) Chen Jiang Hong,

che presenterà il suo ultimo albo illustrato Il piccolo pescatore e lo

scheletro. Incontro per grandi e piccini, realizzato in collaborazione

con la casa editrice Camelozampa. La prenotazione è obbligatoria; Alle ore 17.30, presso la Libreria Pangea, Paolo Ciampi presenta il libro L’ambasciatore delle foreste,

dedicato alla figura di George Perkins Marsh.

Gran finale in musica al Circolo Nadir a partire dalle ore 22.00 con la serata Vinyl Safari, un dj set all’insegna di dischi rarissimi provenienti da tutto il

mondo. Con un ospite speciale

proveniente dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico: il canadese Philippe Noël, dj e collezionista di

dischi che ha fondato nel 2009 a Montreal (Canada) una delle serate tropicali

più longeve del mondo, Canicule Tropicale.

Mirai (Animazione, Giappone 2018, 98′) Regia di Mamoru Hosoda

La giornata di domenica 31 marzo prenderà il via alle ore 11.00 al cinema PortoAstra con una proiezione

a ingresso libero (fino ad esaurimento posti) dedicata ai piccoli fan del

Festival: Mirai, film di animazione giapponese candidato all’Oscar per l’animazione nel 2019, un viaggio nello

spazio e nel tempo, tra realtà e fantasmagoria. Una storia che piacerà ai

bambini e non mancherà di sedurre anche i più grandi.

Nel pomeriggio, verranno

proiettati il film Complicity (Concorso Internazionale, ore 15.30) e, alle ore 18.00, il film Meeting

Gorbachev una lunga intervista del leggendario filmmaker Werner Herzog all’ex leader sovietico Gorbaciov, un uomo che cambiò il corso

della Storia. Una riflessione ricca di calore e umorismo per un meraviglioso

affresco della fine del ventesimo secolo.

Meeting Gorbachev (Gran Bretagna USA, Germania 2018) Regia di Werner Herzog

Alle ore 21.00, il Cinema PortoAstra accoglierà la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno assegnati i premi ufficiali del Festival. Ospiti speciali della serata saranno

l’attore Fabrizio Bentivoglio e il

direttore della fotografia Alessandro Pesci,

che riceveranno il premio speciale

“Padova incontra il cinema”. Seguirà la proiezione di un grande classico: La

lingua del santo di Carlo

Mazzacurati, girato a Padova proprio vent’anni fa: un titolo scelto per

omaggiare la città di Padova, nella quale il film è interamente ambientato, e Fabrizio Bentivoglio, protagonista del

film assieme ad Antonio Albanese, ma anche per ricordare il regista Carlo

Mazzacurati a cinque anni dalla scomparsa.

Alle ore 16.00, lo Spazio Detour

ospiterà la terza lezione di viaggio:

la guida all’ascolto No

hay caminos, hay que caminar, curata dal Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, che ci

permetterà di viaggiare, all’aperto o “autour de notre chambres” attraverso una

studiatissima selezione musicale. Ingresso

libero.

Sempre alle ore 16.00, presso la Libreria

per ragazzi Pel di Carota, Daniele

Fior, autore e editore di Locomoctavia audiolibri, presenterà Il

giornalino di Gian Burrasca nella sua nuova edizione sonora. Un viaggio alla (ri)scoperta delle avventure del

monello più famoso della nostra letteratura; un incontro rivolto ai piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni. La

prenotazione è obbligatoria.

L’edizione 2019 di Detour. Festival del Cinema di Viaggio

è realizzata con il contributo del Comune

di Padova e del Comune di Abano

Terme, con il sostegno della Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sponsor del progetto

sono l’Associazione Albergatori Termali

Abano Montegrotto, L’Image, Birrificio Antoniano, Printmateria, R&nt, Grafica Atestina

e Imago Magica. Il Festival si

avvale del patrocinio del Ministero dei

beni e delle attività culturali, della Regione

del Veneto, dell’Università degli

Studi di Padova e del Sindacato

nazionale dei Critici Cinematografici.

Per

informazioni

www.detourfilmfestival.com

(Studio Pierrepi)