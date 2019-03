Domenica 17 marzo è stata la giornata ecologica nella città di Vicenza.

Per la prima volta i negozianti di Borgo Scroffa si sono impegnati in questa iniziativa. E’ stata una domenica interessante, piacevole ma soprattutto costruttiva.

Infatti durante gli incontri precedenti si è instaurato un clima collaborativo, di dialogo, di solidarietà fra le varie realtà commerciali della zona.

Lavorare insieme fa bene, crea forza, si ha voglia di mettersi in gioco, di condividere e portare avanti gli interessi comuni.

Con l’occasione abbiamo collaborato nell’organizzare la “Passeggiata in Borgo Scroffa” e aderire alla giornata ecologica di Vicenza.

Nella domenica senz’auto i negozianti hanno chiesto di chiudere un tratto di Borgo Scroffa e tante colorate iniziative sono state organizzate per animare la giornata.

La domenica è trascorsa in allegria, con tante persone, ricreando un bel sapore di condivisione e di comunità, è importante dare valore ai negozi di vicinato.

L’anno prossimo la festa sarà più amplia e ancora di più partecipata!

(Confesercenti Veneto Centrale)