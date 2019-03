Le incursioni alla Coop inaugurano Prospettiva Danza Teatro

La rassegna patavina Prospettiva Danza Teatro, che entrerà nel vivo venerdì 5 aprile, si apre con LET’S DANCE – la danza incontra le persone.

Appuntamento tra le corsie del supermercato Coop di Viale

Della Pace 32 che, nelle giornate

di sabato 30 marzo (11.00-12.30 e

16.00-18.00), lunedì

1° aprile (19.00-20.30) e sabato 6 aprile (11.00-13.00), verrà “abitato” in modo nuovo, dinamico e coinvolgente.

LET’S DANCE – la danza incontra le persone

Grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0 e alla sezione Progetti Performativi della scuola Spaziodanza Padova, che si occupa di esibizioni in location non comuni a questo linguaggio artistico, la danza entra nel quotidiano con incursioni urbane di grande impatto visivo ed emotivo. La coreografia “site specific” elabora una nuova modalità di utilizzo dello spazio, reinventando luoghi, gesti ed abitudini di tutti i giorni ed entrando in sinergia con i corpi dei danzatori. L’incursione si svilupperà inizialmente nel piazzale antistante la Coop, in una sospensione minimalista su sonorità elettroniche, per poi esplodere all’interno del supermercato in una giocosa e frizzante performance electro swing danzata sui carrelli, che non mancherà di rallegrare la spesa settimanale dei clienti-spettatori. Forme, colori e sapori si fonderanno in una danza energica in grado di emozionare, divertire e rivoluzionare il contesto ordinario. L’incursione è a cura di Antonella Schiavon Cavinato, che da più di dieci anni segue progetti site specific, con interventi hip-hop di Alessandro Borsato.

Le

danzatrici sono Giulia Bayer, Sara Bastianello, Silvia Bellot-Romanet, Ilenia

Cavinato, Vittoria Chillon, Chiara Fiore, Ilaria Foroni, Polina Gomza, Giada

Nucibella, Silvia Pavan, Petra Rampon, Arianna Ruggieri.

Per informazioni

www.prospettivadanzateatro.it

(Studio Pierrepi)