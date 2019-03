Ian Bostridge e Vladimir Ovodok in concerto con l’OPV

Giovedì 4 aprile 2019, 20,45

Padova, Auditorium Pollini

Prova generale ore 10.30

Con una introduzione all’ascolto alle ore 19.45

Ian Bostridge: il tenore-star torna a Padova dopo 21 anni.

Sul podio il giovane Vladimir Ovodok, tra i migliori allievi dell’Academy di Riccardo Muti.

Sarà molto mozartiano

il concerto del prossimo Giovedì 4

Aprile alle 20,45 in Auditorium Pollini. Non deve stupire, però, che in

mezzo a tanti brani di Mozart o a lui ispirati spunti anche il nome di un

compositore apparentemente distante come Benjamin Britten: fra i due musicisti

– come ha sottolineato Hans Keller – esiste infatti un sottile, ma solido

legame dato dalla volontà comune a entrambi di rinnovare con leggerezza e

profondità il linguaggio dell’opera e della musica in genere. Non per nulla

Britten amava moltissimo Mozart e sceglieva spesso di eseguirlo in pubblico.

Ian Bostridge

Il concerto, in cui

l’OPV sarà affiancata dal grande Ian

Bostridge, verrà diretto dal giovane, apprezzato direttore bielorusso Vladimir Ovodok, già allievo di

Riccardo Muti all’Italian Opera Academy di Ravenna. La partecipazione di Ovodok

rientra nel progetto dell’OPV di collaborare con giovani direttori emergenti

segnalatisi nelle accademie più importanti, un impegno che continuerà anche in

futuro grazie al recente accordo con l’Accademia Chigiana per ospitare i

migliori allievi del corso di Daniele Gatti a Siena.

Della musica di Britten

il tenore Ian Bostridge, musicista-intellettuale divenuto cantante dopo aver

conseguito un dottorato in Storia a Oxford, è un vero specialista. Il ciclo di

canzoni Illuminations, che verrà eseguito in quest’occasione, oltre ad

essere uno dei suoi lavori più sentiti è anche una delle poche composizioni in

cui sia stata messa in musica la parola densissima ed enigmatica di Arthur

Rimbaud. Il titolo del ciclo, che fu dato forse da Verlaine, significa

«illuminazioni», «epifanie» ma anche «luminarie» o «lampioni»: e infatti nei

testi di Rimbaud, popolati di apparizioni urbane-celestiali, la rivelazione

poetica si fa strada in un contesto umile, illuminato da luce artificiale o da

lampade da cantiere. È il caso per esempio di Being Beauteous, settima

canzone del ciclo dedicata al compagno del compositore, il tenore Peter Pears.

La musica di Britten sottolinea questi contrasti, questi lampi di lucidità e

queste nostalgie alternando brani di carattere diverso: a Fanfare e Villes,

i primi due brani, di carattere enfatico e un po’ pomposo, segue Phrase

che fa da prologo misterioso al danzante Antique; i brani Royauté

e Marine hanno carattere fortemente narrativo, quasi operistico, e via

dicendo, con la musica che spesso continua la parola là dove questa non vuole o

non può arrivare.

Vladimir Ovodok

Il concerto si aprirà con

Maurerische Trauermusik (Musica funebre massonica) K477 di Mozart, basata su un antico cantus

firmus gregoriano che viene affidato ai fiati con un contrappunto spesso

«singhiozzante» degli archi. Oltre che alla melodia lenta e solenne, il colore

scuro di questo brano è dovuto anche alla particolare composizione

dell’orchestra, in cui mancano i flauti ma entrano ben tre corni di bassetto e

un controfagotto. Si tratta di un lavoro breve ma intensissimo che risale al

coinvolgimento di Mozart nella massoneria viennese, all’epoca una sorta di

cenacolo culturale promotore del progresso e della diffusione di idee

«illuminate».

Di Mozart

verrà poi eseguita la Sinfonia n. 31 K297, nella quale il salisburghese

– che ricevette la commissione da una società di concerti parigina – si divertì

a giocare, reinterpretandoli, con i cliché della musica orchestrale

francese. Ne esce una sinfonia scenografica, d’impatto immediato: non mancano

tuttavia tratti di profondità nell’elaborazione dei temi, ed elementi di

sperimentalismo come l’introduzione (per la prima volta in una sinfonia di

Mozart) dei clarinetti. Insieme alla Sonata per pianoforte in La minore K310

la si può annoverare tra i risultati più graziosi, e più amati dal pubblico di

oggi, del viaggio che Mozart fece a Parigi nel 1778.

Il concerto si chiuderà

con la Suite “Mozartiana” di Tchaikovsky,

realizzata nel 1887 per il centenario della prima rappresentazione del Don

Giovanni. In questa suite, costituita dalla trascrizione di tre pezzi

pianistici poco noti di Mozart e della versione pianistica dell’Ave Verum

Corpus realizzata da Liszt, il compositore russo si fa in qualche modo da

parte, limitandosi ad orchestrare Mozart secondo il gusto sinfonico di fine

‘800: un tributo al compositore salisburghese a cui si sentiva (anche lui)

profondamente legato, e di cui vedeva il genio anche nei brani più trascurati.

L’ultima parte della suite è occupata da un tema con variazioni in cui emergono

momenti solistici importanti nella cadenza del clarinetto, e soprattutto nella enorme

cadenza per vicino che trasforma il brano in un vero concerto per violino e

orchestra.

Continuano

le collaborazioni della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con le

associazioni di volontariato del territorio. Per questo appuntamento apre la collaborazione

con AVIS comunale Padova una

tra le più grandi associazioni del territorio che opera di intesa con le

strutture ospedaliere pubbliche.

L’AVIS è

una associazione che fonda la sua attività principalmente sui principi della

libera partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e

strumento insostituibile di solidarietà umana.

Sul territorio di

Padova conta quasi 3.000 soci e l’impegno dei suoi volontari è riservato

prevalentemente alla sensibilizzazione e promozione del dono nonché ad

aumentare la conoscenza di come il sangue rappresenti una risorsa

limitata, essenziale , insostituibile e fondamentale per la cura di

malattie genetiche ma anche per moltissimi interventi chirurgici.

Il

concerto sarà anticipato dalla prova generale

aperta al pubblico alle ore 10.30 e da una introduzione all’ascolto con i protagonisti della serata alle ore 19.45 sempre in Auditorium.

La

Stagione concertistica è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Comune di Padova e di

Fondazione Antonveneta.

Biglietti

53a Stagione concertistica 8-25€

Prove generali 3-8€

In

vendita online su www.opvorchestra.it

(solo biglietti interi), da una settimana prima del concerto presso Gabbia

Dischi (via Dante, 8) e al botteghino dell’Auditorium la sera del concerto

dalle ore 20.00.

