Este: IMPRENDITORIA FEMMINILE – Contributi dalla Regione Veneto

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 235 del 08/03/2019 ha approvato il nuovo bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile (Legge regionale 20 gennaio 2000, n.1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”).

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto, in regime de minimis, in misura pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione di interventi di importo non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 170.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno mercoledì 10 aprile 2019, fino alle ore 18:00 del 18 aprile 2019.

Maggiori informazioni nella sezione bandi del sito internet della Regione Veneto: https://bit.ly/2u28Umc

Per informazioni e chiarimenti:



Unità Organizzativa Industria e Artigianato



TEL 041279.5817-5809-4265-5857-5832-4250



FAX 0412794253



MAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.