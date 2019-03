Este: Consorzio DMO Padova – Seleziona addetti in ambito turistico-congressuale

Consorzio DMO Padova – Seleziona addetti in ambito turistico-congressuale

Il Consorzio DMO Padova sta effettuando una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di addetti con competenze in ambito turistico-congressuale.



Maggiori informazioni al seguente link.

Padova Convention & Visitors Bureau (Consorzio DMO Padova)



Piazza Antenore 3, 35121 Padova



t. +39 049 8201394 m. +39 349 305 68 04 f. + 39 049 8201574



