Ecco la primavera delle pro loco padovane!

29 marzo 2019

E’ arrivata la primavera delle pro loco padovane, con tutti i suoi profumi, sapori e colori con tanti eventi all’aria aperta!

A tenerci compagnia in chiusura del mese di marzo ci saranno ancora carnevali e feste mascherate a Noventa Padovana, Stanghella e Arzergrande, assieme alla Festa di Primavera di Ponso e al mercatino “Sbaracchiamo a KM 0” di Santa Giustina in Colle.

Ad aprire il mese in programma nel primo fine settimana, ritorna la manifestazione sportiva “Percorsi da Vivere: tra argini e sentieri” alla riscoperta della vie verdi del territorio del Camposampierese in collaborazione con FIASP Padova. Spazio anche alle storiche e mitiche Fiat 500 con l’evento “In 500 sui colli” a Cervarese Santa Croce.

Per l’intero mese al via gli eventi tipici della bella stagione con le feste florovivaistiche e di primavera a Saonara, Piazzola Sul Brenta, Santa Giustina in Colle e San Martino di Lupari e le manifestazioni dedicate ai tanti sapori del territorio: appuntamento a Agna, Due Carrare, Camazzole di Carmignano di Brenta, Arzegrande e Monselice e street food Festival a Massanzago. Riso e asparagi saranno i prodotti principe di queste mese con le tipiche feste a Gazzo Padovano, Pernumia, Tribano e Codevigo. Inoltre, cena di beneficienza a Galliera Veneta per una raccolta fondi.

Continueranno gli appuntamenti culturali con la stagione di prosa di Cittadella, la Mostra del Libro e i concerti di Pasqua a Borgoricco.

Non mancherà il consueto appuntamento per gli appassionati di vintage e antiquariato con i mercatini che si svolgeranno a Piazzola sul Brenta, Borgoricco, Limena e Piove di Sacco.

Scopri tutti gli eventi primaverili delle pro loco padovane!

(Proloco Padova)