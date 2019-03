Casaleggio: “Intelligenza artificiale rivoluzionera’ giustizia”

5S





Genova, 30 mar. (AdnKronos) – “L’intelligenza artificiale rivoluzionera’ il modo di gestire la giustizia”. Cosi’ il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio da Genova per la nuova tappa del Rousseau City Lab, una due giorni dedicata al tema della giustizia. Parlando di intelligenza artificiale dal maxi stand installato in piazza Matteotti, Casaleggio ha aggiunto: “Oggi lo stiamo vedendo soprattutto dal lato delle difese. In rete ci sono esempi della possibilita’ di contestare delle multe, esiste uno strumento che si chiama ‘do not pay’ che in qualche mese e’ riuscito a contestare 160 mila multe nelle citta’ di Londra e New York. E’ completamente gratuito e automatico”.

“Quello che sta emergendo – ha concluso – e’ l’utilizzo della intelligenza artificiale non solo per la difesa ma anche a livello di giudizio. A Shangai e’ stato utilizzato a inizio anno per un giudizio di omicidio e rapina”.

(Adnkronos)