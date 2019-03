Brexit, Piga: “Non caos ma risveglio Gran Bretagna”

Firenze, 30 mar. – (AdnKronos) – “Lo chiamano ‘caos Brexit’, ma in realta’ e’ un risveglio della Gran Bretagna, abbiamo infatti visto tantissimi giovani nuovamente in piazza. Ricordiamoci che la Brexit e’ una conseguenza del fatto che i giovani non siano andati a votare”. Lo ha detto Gustavo Piga, professore di Economia Politica, Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata, intervenendo sul tema caldo della Brexit, nel corso del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si sta svolgendo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Piga ha poi aggiunto: “Forse avremo finalmente dei parlamentari britannici nel Parlamento europeo, non e’ quindi tutto negativo. Certamente -ha sottolineato Piga- dobbiamo prendere una decisione, piu’ che per il Regno Unito, per l’Europa stessa. L’ incertezza finanziaria impedisce gli investimenti in tutta l’area europea, paralizzando anche le nostre imprese”.

(Adnkronos)