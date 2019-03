Via Crucis cittadina 2019

In questo video è possibile ascoltare la riflessione del Vescovo Claudio al termine della Via Crucis Cittadina di giovedì 28 marzo 2019 e vedere alcune immagini della Via Crucis, iniziata presso la Basilica di Sant’Antonio alle ore 18.30 e proseguita per le vie della città di Padova. Guidato dal Vescovo Claudio, questo momento di preghiera quaresimale, è stato promosso dalla Pastorale cittadina, in collaborazione con l’Ordine francescano secolare e la Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Padova.

[embedded content]

(Diocesi di Padova)