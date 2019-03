Martedì 2 aprile 2019 – oe 16.30 – Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova

Incontro con … Marco Munaro

Per il ciclo “Veneto Babele di lingue-Incontri con i poeti veneti contemporanei”

a cura di Matteo VERCESI

MARCO MUNARO è nato a Castelmassa nel 1960. Vive a Rovigo, dove insegna. Si è laureato a Bologna in lettere moderne nel 1984. Nel 2003 ha fondato “Il Ponte del Sale – Associazione per la Poesia”, che è anche casa editrice. Ha pubblicato le raccolte poetiche: L’urlo (1990), Cinque sassi (1993), Il Rosario del Lido (in 5 Poeti del premio “Laura Nobile” Siena 1993, 1995), Il portico sonoro (1998), Vaso blu con narcisi (2001), Ionio e altri mari (2003), Nel corpo vivo dell’aria (2009), Berenice (2014). Sue poesie sono state tradotte in inglese, spagnolo, finlandese e polacco. Ha tradotto: Raymond Queneau, in Poeti surrealisti (a cura di P. Di Palmo, 2004), Rimbaud (Da Rimbaud a Rimbaud, 2004) e Virgilio, Il canto d’api. Georgiche Libro quarto (con G. M. Tregiardini, 2012). Ha curato tutte le poesie di Bino Rebellato, In nessun posto e da per tutto. Poesie 1929-2004 e 20 disegni dell’Autore (2005; seconda edizione riveduta, corretta e commentata: 2016); Il lampo della bocca e altre figurate parole tra poeti italiani del Novecento (con G. M. Tregiardini, 2005); La bella scola. La Comedìa di Dante letta dai poeti e illustrata (2003-2014) e la nuova edizione delle poesie di Gino Piva, Cante d’Ádese e Po e Bi-ba-ri-bò (con L. Caniato, 2016).

UN TEMPO NEL TEMPO

A Bino Rebellato

Un tempo nel tempo in cui non ero nato

mi ricordo di essere venuto anch’io

lungo lo stradone

con te e il tuo compagno di quarta

una mattina in bicicletta

sul campanile di Piazza San Marco

a Venezia

e ho ancora nel naso la neve

quando eri nel Brenta

da solo

Mi ricorda l’odore che hanno i tuoi libri

dispersi nelle cantine d’Italia

e quando ti tramutavi e sparivi

nella pianura

e avevi paura

di essere altro, quell’altro che eri

e non conoscevi – io ero dove tu eri

Ma adesso che sono nel tuo tinello

e ti guardo e ti ascolto

come se tu stesso fossi Cima da Conegliano o Chagall

imparo che sei stato tu a darmi il foglio

a dirmi il nome che ancora conservo

come un voler essere ciò che si è stati

e stiamo per essere e si è

SETTE PASSI

Nel famoso girotondo

nel villaggio sugli alberi

è aprile. Le gru ruotano

nel cielo, due anatre avanzano nel grano

e io corro su sparse parole, tracce

come teste di pali

nelle sabbie mobili

Ho in mano una ridicola luce

accesa dal vento

e guardo nell’acqua

verbi divenuti dune

infilzati assiderati

e penso e sogno la vigna di Comenio

e i granai di Bratislava

Sarò, tra poco, al cancelletto di legno

dove arrivava il postino col mare

Gli vado incontro tra gli orti.

VARIAZIONI SU UN TEMA DI MALLARMÉ

Tout à coup et comme par jeu

Mallarmé.

1

Chi saprebbe eguagliare

il riso delle rondini

venute da chissà che

oltremare remoto

se non il nostro sguardo

incantato dal vetro?

Musica che zampilla

nel segreto di un orto

e irrompe e vaga e vòrtica

sulla terra promessa.

2

Chi come il nostro occhio

nel silenzio divampa

esulta rima danza ?

Ottoflautate rondini

plene di festa e grazia.

3

Gioca con me a rincorrermi

a prendermi a toccarmi

e io gioco con te a correre

oltre te oltre per farmi

come te: dice uno

che è muto ma capiamo

tutti che è amore. Un altro

è un bambino che gioca

con sua sorella. Un altro

è la voce di un altro

un’altra, e nessuno

è se stesso, nessuno.

4

D’incanto e come per gioco

eccomi dietro le canne

pioggia o strepitoso fuoco

che sale sulle capanne

appeso alla porta aperta.

Fragore dall’autostrada.

Notte stellata, a coperta.

Perduto, dovunque vada.

Canzone, bevanda oscura

midolla della paura

ombra in cui fu disciolta

la vampa del sole, ascolta:

fa’ che il disgusto e la feccia

si faccia nube, corteccia

la parola, il sangue il male

linfa estiva verticale.

ERO SUL CAMPANILE (Canzone)

Ero sul campanile e chiamavo

l’azzurro vinceva l’azzurro, e le nubi

si mutavano, sempre più bianche nel cielo

spiegavo la mia bandiera nel vento

era azzurra e veniva dall’alto dei comuni

e anche da prima

da stalle

da granai dove si raccoglieva

anche il fiume

e da un mulino sospeso sull’acqua

Ero sul campanile e pensavo

l’azzurro vinceva l’azzurro e le nubi

e i pesci entravano dalle finestre

guizzavano dalle finestrelle

vicino al grano e la farina

Le assi imparavano il gelo di gole

remote, il sasso, i gorghi, le secche

Ero sul campanile e credevo…

Poi scendeva la sera

e, a notte, scioglievano le funi

l’arca si staccava da terra

oscillavano le lanterne

un usignolo di fiume cantava

io ero sul campanile e dicevo

l’azzurro vinceva l’azzurro le nubi

(Al risveglio ero a Cavarzere, a mezzogiorno al mare).

da Nel corpo vivo dell’aria (2009)

L’AMORE CHE PORTO PURO

eri davanti a me ferita

nella selva dei nostri pensieri

ti colava da un fianco e dalla voce una sola

vita di parole e sangue

e il tuo naso i meandri

io impaurito

di ogni abbraccio che disegnavo

con ampi gesti da te intuiti

non siamo?

Non siamo, ciechi, che nobiltà

fatta sguardo e ardore

ma trattenuto sai l’annuncio la fine ogni spigolo

osso io so di te

l’amore che porto puro, e il mito?

le dissolvenze senza veli

nella selva senza veli ferita

MI HAI VISTO?

Venivo dallo Scortico

lungo le rive della tua assenza

e tu eri lì in un bar

dove ero entrato da prima

al buio, baravo e vincevo.

Mi hai visto? La nobiltà e la tua figura sulla soglia,

la veste dipinta per te

da un pittore sublime che non esiste,

il contorno bianco e nero

acerbo

Mi hai visto. Cadevo e ricadevo

e mi risvegliavo in un letto

quasi vicino a te

bambino

poi vecchio poi ragazzo sconsolato

Hai cantato. Una pietra che balza.

Il pavimento a scacchi di una cucina veneziana.

“La mia chioma è sacra”.

Sì mi hai visto. Nove e nove soli,

la volta del cielo scorticata

GIGLIO DELLE RISORGIVE

Con questa luce viene la poesia

che ha generato il mondo

e io la scrivo su questa punta macedone

sulla sabbia

La dedico

al giglio delle risorgive

marinaio muto e felice

fiorito a pochi passi dal sale

Da Berenice (2014)

GOLENA

A Cristina

Nella fontana di luce

che riempie la stanza

mi fermo ad ascoltare

la musica dello stagno e dei platani

delle canne e delle tane di volpe

raccolta insieme in un’ansa

del fiume in secca.

Tra le canne scendono sentieri ai maceri

che gli ontani intorno hanno scoperto

e poi hanno coperto

entrando numerosi nell’acqua.

Tutto ruota, camminando, e Alza gli occhi,

mi dici, vibrano come uno sprazzo

giovani uccelle nel cielo azzurro.

Davanti, un campo arato

e qualche filare, e gemme tese di salice.

Le case in golena hanno finestre che arrivano al tetto,

da una di quelle finestre

mi sporgo e ti chiamo.

L’aria è così tersa che prende fuoco,

nel buio veneziano.

CANONICA

A mia zia Leda, sorella di mia madre

Le ore infinite nello spiazzo dell’asilo

dietro un pallone

o è notte

o pioggia o nebbia

e il silenzio da cui sottovoce chiamano i morti

nel cimitero vecchio

dietro la canonica: loro

SANNO DI TE

o è vicolo Fabio Filzi lastricato di sassi di fiume ed erba,

i lampioni gettano una luce che si allunga

sulle scale

hai visto il tempo favoloso dei giorni

e quello straniero della storia

io l’ho imparato dalle tue gambe

sghembe

dal volto che si inteneriva

dagli occhi buoni

dalla follia

che trascorreva nei colpi secchi

del tuo parlare antico

il marmo crepato delle due chiese

le candele consumate

la voce delle campane

SANNO DI TE

Qualcosa che si sente e si capisce

dopo, quando non c’è più

CIUZO E CIARO

Arrivano in coppia a piedi con una

graziella a mano parlando sospesi

tra la legge Basaglia e il nulla in via Orti

i matti,

dalle caldaie dall’oratorio

dai polli dalle bietole da tutti

quei letti tutti quei bottoni

rovesciati per terra.

Parlano una lingua indecifrabile a

brandelli tra la guerra e l’alluvione.

Mi muovo tra i mattoni

crollati del fienile

e l’edera si arrampica ed inghiotte

le case, sacra a Dioniso.

Erano in due,

parlanti in una lingua

ignota Ciuzo e Ciaro e barcollavano

come fossero brilli

scampati fuori tempo

i parenti cangianti della luce

dell’aria della terra

e delle lentarine

nel fosso, di quello che c’è – e poi

scompare.

Lentarine (Alto Polesano): lenticchie d’acqua, frequenti negli stagni e nei fossi.

Da un libro inedito.

