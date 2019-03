SNAI – Ballando con le stelle, avanti Suor Cristina. Sul podio dei favoriti c’e’ Razzi

(Milano, 29 marzo 2019) – Pablo Osvaldo e’ lo sfidante piu’ accreditato, a 6,00 – Manuela Arcuri insegue la vittoria a 8 volte la scommessa, stessa quota per l’ex deputata Nunzia De Girolamo – Doppia cifra (12) per Milena Vukotic, la ‘signora Fantozzi – .

Milano, 29 marzo 2019 – Sfide emozionanti, prove a sorpresa, ballerini per una notte e una giuria inflessibile: torna “Ballando con le stelle”, lo show del sabato sera di Raiuno che vede Milly Carlucci alla conduzione per la 14? volta. A scendere sulla pista da ballo saranno tredici concorrenti: per gli analisti SNAI, la favorita per la vittoria e’ Suor Cristina, diventata famosa come cantante grazie al talent “The Voice” e ora pronta a mettersi in gioco nella danza insieme al maestro Stefano Oradei. Il successo vale 4 volte la scommessa, davanti all’ex calciatore argentino Pablo Daniel Osvaldo, che si presenta in coppia con la ballerina Veera Kinnunen, a 6,00.

La quota “politica” – Sul podio anche l’ex parlamentare Antonio Razzi, che ballera’ con Ornella Boccafoschi, la cui vittoria si gioca a 7,00. Si sale a 8,00 per l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, in coppia con Raimondo Todaro. Stessa quota anche per gli attori Manuela Arcuri (che ballera’ con Luca Favilla) ed Ettore Bassi (insieme ad Alessandra Tripoli), mentre si sale a 12 per Enrico Lo Verso e la ballerina Samanta Togni. Milena Vukotic, indimenticabile moglie del ragionier Fantozzi e protagonista di “Un medico in famiglia”, si gioca a 13, come l’attore Marco Leonardi e il ‘vichingo – del web, Lasse Lokken Matberg. In gara anche la coppia di gemelli portoghesi Jonathan e Kevin Sampaio, allenati dalla maestra di ballo Lucrezia Lando e quotati a 15, come pure Angelo Russo, l’agente Catarella de “Il commissario Montalbano”, e la giornalista del Tg2, Marzia Roncacci. Non si esclude l’ingresso di nuovi ballerini e SNAI offre la quota “altro” a 10 volte la posta.

