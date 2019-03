Secondo Kaspersky Lab quasi un computer industriale su due e’ stato oggetto di tentativi di cyberattacco nel 2018

(Milano, 29 marzo 2019) – Nel 2018 Kaspersky Lab ha rilevato e bloccato attivita’ malevole su quasi la meta’ dei computer che fanno parte del mondo dell’Industrial Control System (ICS) protetti con soluzioni dell’azienda e definiti come elementi delle infrastrutture industriali all’interno delle organizzazioni. I paesi piu’ colpiti sono stati Vietnam, Algeria e Tunisia. Questi sono alcuni dei principali risultati che derivano dal report dell’ICS CERT di Kaspersky Lab dedicato all’analisi del panorama delle minacce nel mondo industriale per la seconda meta’ del 2018.

Milano, 29 marzo 2019 – Le attivita’ informatiche malevole che hanno come obiettivo i computer parte dei sistemi di controllo industriale (ovvero dell’ICS, Industrial Control System) sono considerate delle cyberminacce estremamente pericolose: potrebbero, infatti, essere in grado di causare perdite materiali e anche di determinare delle interruzioni nei processi di produzione all’interno degli impianti industriali. Nel 2018, la quota di computer ICS che e’ stata oggetto di attivita’ malevole di questo tipo e’ aumentata, fino a raggiungere il 47,2% (in aumento rispetto al 44% registrato nel 2017): un dato che indica come questo tipo di minaccia sia in fase di crescita. Nel nuovo report dedicato all’evoluzione del panorama delle minacce nel mondo industriale, grazie all’analisi dei computer ICS sui quali le soluzioni Kaspersky Lab hanno bloccato attivita’ informatiche, e’ stato possibile stilare una classifica dei paesi piu’ colpiti: in ordine troviamo il Vietnam (70,09%), l’Algeria (69,91%) e la Tunisia (64,57%). Tra i paesi meno colpiti, invece, l’Irlanda (11,7%), la Svizzera (14,9%) e la Danimarca (15,2%). “Nonostante le comuni convinzioni, la principale fonte di minaccia per i computer del mondo industriale non e’ rappresentata dagli attacchi mirati, bensi’ da malware distribuiti in modo massivo, che sono in grado di penetrare nei sistemi industriali in modo accidentale, attraverso Internet, tramite supporti removibili come le chiavette USB o attraverso le email. Questi attacchi trovano un esito positivo spesso a causa di un atteggiamento poco attento nei confronti della cybersecurity hygiene da parte dei dipendenti. Questo significa che si potrebbe lavorare sulla prevenzione semplicemente attraverso una corretta politica di formazione e di sensibilizzazione del personale. Sarebbe molto piu’ facile agire in questa direzione piuttosto che cercare di fermare determinati autori di minacce”, ha commentato Kirill Kruglov, Security Researcher dell’ICS CERT di Kaspersky Lab.

L’ICS CERT di Kaspersky Lab raccomanda di adottare le seguenti misure tecniche: Fare aggiornamenti regolari dei propri sistemi operativi e dei software applicativi su tutti i sistemi che fanno parte della rete industriale di un’azienda. Applicare le correzioni ai problemi di sicurezza ai PLC (Programmable Logic Controller), alle RTU (Remote Terminal Unit) e alle risorse di rete utilizzate nei sistemi di controllo industriale (se possibile). Limitare il traffico della rete sulle porte e i protocolli utilizzati sui router edge e all’interno delle reti OT dell’organizzazione. Fare delle verifiche sugli accessi ai componenti ICS nella rete industriale dell’azienda e ai suoi confini. Implementare soluzioni di protezione dedicate agli endpoint su server ICS, workstation e dispositivi HMI, comeKaspersky Industrial CyberSecurity. Questa soluzione comprende il monitoraggio del traffico di rete, oltre all’analisi e alla detection per la protezione dell’infrastruttura OT e di quella industriale da infezioni accidentali da malware oltre che da cyberminacce industriali specifiche. Assicurarsi che le soluzioni di sicurezza siano aggiornate e che siano abilitate tutte le tecnologie raccomandate dai vendor per la protezione dagli attacchi mirati. Fornire formazione dedicata e supporto ai propri dipendenti, cosi’ come ai partner e ai fornitori che hanno accesso ad una determinata rete industriale. Utilizzare soluzioni per il monitoraggio del traffico di rete ICS, per l’analisi e per la detection in modo da assicurare una protezione migliore da attacchi potenzialmente pericolosi che potrebbero coinvolgere i processi tecnologici e le principali risorse aziendali.

La ricerca completa condotta per la seconda meta’ del 2018, dal titolo ‘Threat landscape for industrial automation systems. H2 2018 – e’ disponibile online sul sito ICS CERT di Kaspersky Lab.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it.

Informazioni su ICS CERT di Kaspersky LabKaspersky Lab Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky Lab ICS CERT) e’ un progetto globale lanciato da Kaspersky Lab nel 2016 con l’obiettivo di coordinare gli sforzi dei fornitori di sistemi di automazione, i proprietari di infrastrutture industriali, gli operatori e i ricercatori nell’ambito della sicurezza IT nella protezione delle industrie dai cyberattacchi. ICS CERT di Kaspersky Lab si impegna soprattutto nell’identificare minacce potenziali ed esistenti che mirano ai sistemi di automazione e all’Internet of Things in ambito industriale. Nel corso del primo anno di attivita’, il team ha rilevato oltre 110 vulnerabilita’ critiche nei prodotti dei piu’ importanti fornitori ICS a livello globale. ICS CERT di Kaspersky Lab e’ membro attivo e partner delle maggiori istituzioni internazionali che si occupano di elaborare misure per la protezione di imprese industriali dagli attacchi informatici. Per ulteriori informazioni: https://ics-cert.kaspersky.com/.

Seguici su:https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://t.me/KasperskyLabIT

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)