L’Harm Reduction Journal pubblica i risultati di una ricerca che ha misurato l’impatto dell’uso di JUUL e degli aromi JUULpod sull’asti

– Lo studio, basato su un campione di 15.456 fumatori di eta’ superiore a 21 anni, ha esaminato i tassi di astinenza dal fumo a 30 giorni, a distanza di tre mesi dal primo acquisto di prodotti JUUL. L’astinenza e’ stata definita come zero boccate di sigaretta combustibile negli ultimi 30 giorni. Sui 9.272 rispondenti che hanno completato la valutazione di follow-up a tre mesi, il 47,1% si e’ astenuto completamente dal fumo per i 30 giorni precedenti. Complessivamente, il 28.3% di tutti i 15.456 partecipanti iniziali allo studio si e’ astenuto dal fumo per il periodo indicato.

In particolare, lo studio ha rilevato che le probabilita’ di astenersi dal fumo dopo tre mesi sono del 30% superiori per i partecipanti che hanno usato esclusivamente aromi diversi dal tabacco — quali mango, cetriolo, frutta, crema, mentolo e menta — rispetto ai fruitori esclusivi dell’aroma tabacco. Alla valutazione a 3 mesi, oltre a essere gli aromi di maggior consumo, JUULpod menta o mango hanno offerto ai fumatori che ne avevano fatto principalmente uso nei 30 giorni precedenti, rispettivamente il 37% e il 26% di probabilita’ in piu’ di astenersi completamente dal fumo rispetto agli utilizzatori primariamente di JUULpod tabacco Virginia.

In totale, lo studio ha identificato otto variabili significative per prevedere la probabilita’ di astinenza dal fumo negli ultimi 30 giorni dopo l’uso di prodotti JUUL per tre mesi, fra cui: frequenza di uso di prodotti JUUL, quantita’ di sigarette fumate e per quanto tempo, modalita’ d’acquisto e acquisto con l’intento di smettere completamente di fumare. Prossime analisi includeranno la valutazione degli stessi partecipanti a 6 e a 12 mesi dall’utilizzo iniziale di prodotti JUUL.

“I risultati di questo studio indicano che quasi la meta’ dei fumatori adulti che hanno usato un prodotto JUUL per tre mesi si e’ astenuta dal fumo per gli ultimi 30 giorni, con tassi di astinenza ancora piu’ alti per chi fa fatto uso principalmente di JUULpod senza aromi di tabacco”, ha dichiarato il Dr. Neil McKeganey, Direttore del Centre for Substance Use Research (Glasgow, Regno Unito). “Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche di follow-up, gli JUULpod aromatizzati hanno dimostrato di avere un impatto significativo sul passaggio dei fumatori a JUUL e infine sull’astensione dalle sigarette in un dato periodo di tempo. Continueremo a monitorare questa e altre variabili che hanno un impatto sulla probabilita’ dei fumatori di astenersi dall’uso delle sigarette, compresa la raccolta di ulteriori dati in corrispondenza delle scadenze a 6 e a 12 mesi dal primo utilizzo di JUUL”.

“La nostra missione e’ migliorare la vita del miliardo di fumatori di tutto il mondo, eliminando le sigarette. Siamo incoraggiati dai risultati di questo studio, che attesta come circa meta’ dei fumatori elimini le sigarette combustibili dopo tre mesi dal primo utilizzo di JUUL”, ha detto Erik Augustson, Ph.D., MPH, Senior Director Behavioral Research di JUUL Labs. “Siamo impegnati a continuare la

ricerca sul potenziale impatto dei nostri prodotti sulla salute pubblica e possiamo contare su oltre 100.000 partecipanti a studi comportamentali in tutto il mondo, grazie ai quali stiamo raccogliendo molteplici dati, compresi i fattori che aumentano la probabilita’ di eliminare completamente le sigarette combustibili e il ruolo degli aromi in tale processo”.

Lo studio

JUUL Labs ha commissionato e finanziato il Centre for Substance Use Research (CSUR) ai fini della formulazione indipendente e della somministrazione della ricerca, dell’analisi e della comunicazione dei risultati dello studio. I rispondenti sono stati invitati a partecipare a questo studio per mezzo di email inviate ai clienti di e-commerce e tramite foglietti illustrativi inseriti negli starter kit JUUL distribuiti in negozi al dettaglio negli Stati Uniti. Sono stati ammessi a partecipare adulti statunitensi di

eta’ superiore ai 21 anni che hanno fumato almeno 100 sigarette nell’arco della loro vita e che hanno acquistato il loro primo starter kit JUUL presso un negoziante americano o tramite il negozio di e-commerce di JUUL presso www.juul.com nei sette giorni precedenti.

