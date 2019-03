LABORATORIO : DIGITAL COMMUNICATION

Vuoi promuovere il tuo successo? Iniziamo con l’aumentare la popolarità della tua impresa fra social e web. Questo si propone di trasmettere il Laboratorio sulla Digital Communication organizzato da SpazioOtto. Un incubatore di innovazione nato tra le fila di Cescot Veneto.

Qui troverai le risposte, imparerai a personalizzare l’immagine, a capire quali strategie utilizzare tra video release, selfie corner, inspirational, backdrop, gadget, visual, corporate, guide manual e molti altri strumenti a tua disposizione!

Consapevoli del fatto che il successo di un’attività dipende in gran parte dall’immagine online.

È un Laboratorio di comunicazione digitale organizzato in giornate tematiche in modalità Full immersion, rivolto a tutti coloro che vogliono aumentare la visibilità personale, del Brand o dell’Azienda.

A chi si rivolge

Il corso è pensato per figure professionali di livello manageriale e professionisti autonomi: Professionisti e lavoratori autonomi per seguire in prima persona la promozione online della propria attività; Professionisti del marketing e della comunicazione; Manager e Imprenditori per comprendere le dinamiche strategiche del web e averne un maggiore controllo in azienda; Aziende o Enti Pubblici che vogliono acquisire internamente nuove competenze e aumentare in competitività; Webmaster che vogliono acquisire competenze più specifiche.

Requisiti

È richiesta una conoscenza base della navigazione in internet (da utente web). Pertanto non sono necessarie conoscenze di programmazione né competenze avanzate di sistemi operativi. Viene fornito il materiale didattico in aula: a discrezione dell’utente, è possibile portare un pc portatile o un tablet.

Info e adesioni

DATE 2 aprile / 9 aprile / 16 aprile / 7 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

COSTO 340 euro + iva / Singole date: 100 euro + iva

per prenotare singole date scrivere a: [email protected] Tel 049 8174601

(Confesercenti Veneto Centrale)